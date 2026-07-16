Miguel Herrera estalla contra el arbitraje tras su primer partido con Atlante

En el partido que marcó su regreso a la Liga MX, Atlante cayó 2-1 con un penal frente a Necaxa y Miguel Piojo Herrera estalló contra el arbitraje de Yonatan Peinado, asegurando que “Hay que marcar 70,000 penales”; se expone a nueva multa por criticar el trabajo de los silbantes.

Con gol de Eugenio Pizzuto en el minuto 47, Atlante volvió a anotar en la Liga MX tras 12 años de espera y, sufriendo un penal en el 81’ y un tanto agónico en el 90+3’ por parte de Misael Pedroza, Necaxa terminó consumando la victoria y llevándose los primeros tres puntos del Apertura 2026.

Eugenio Pizzuto marcó el primer gol del Clausura 2026. Mexsport

Sin entender el trabajo arbitral por parte de los elementos que imparten justicia tanto en el terreno de juego como desde el VAR, Miguel Herrera aseguró que no existe coherencia entre lo que se explica en las juntas arbitrales y lo que sucede una vez que los futbolistas saltan al terreno de juego:

Si te marcan un penal y luego un tiro de esquina que lo marcó saque de meta… nos acaba de ir a visitar hace 3 días el árbitro argentino y nos dijo que esas jugadas es preferible marcar tiro de esquina y no saque de meta, porque cuando hay saque de meta ya no hay vuelta atrás”.

Por su parte, en cuanto a la pena máxima que Julián Carranza convirtió y que significó el empate parcial, quien fuera Director Técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 explotó y aseguró que la cantidad de penales sería estratosférica en caso de que siempre se marcara bajo la misma circunstancia:

Hay que marcar 70,000 penales en el área si un tipo va a tocar al otro para sentir la marca y van a marcar penal, ¿Por qué no la van a revisar? Entonces si tú me dijiste que el funcionamiento es bueno (del árbitro) no sé de qué me están hablando”.

La Jornada 2 del Apertura 2026 no será terreno fácil para los Potros de Hierro, ya que Miguel Herrera se reencontrará con el América cuando reciban a las Águilas de Guillermo Almada en la cancha del Estadio Banorte, misma en la que los azulgranas fungirán como locales administrativos y en donde la polémica –seguramente- no quedará de lado.

BFG