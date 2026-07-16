'Ley Prestianni' cobra su primera víctima en Liga MX: Expulsado por taparse la boca

Rodrigo Búfalo Aguirre fue expulsado en la Jornada 1 del Apertura 2026 por taparse la boca en situación de conflicto ante un rival, siendo el primer jugador en sufrir la ‘Ley Prestianni’ en la Liga MX; sucedió durante el Xolos Vs Tigres en el Estadio Caliente.

Corría el tiempo de compensación en La perrera más grande del país, cuando tras una falta, Rodrigo Aguirre se comenzó a hacer de palabras contra un rival, orillando a que Ismael Rosario López –árbitro del partido- acudiera al VAR y terminara expulsando al delantero sudamericano que estuvo presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Uruguay.

Miguel Almirón fue el primer jugador en la historia en sufrir la Ley Prestianni, misma que se implementó con el objetivo de evitar comentarios racistas no comprobables por parte de los jugadores o Cuerpo Técnico que se encuentren en el terreno de juego.

Sin discusión alguna, Rodrigo Aguirre fue expulsado y se marchó al vestidor antes del silbatazo que culminaba con la primera mitad, dejando a Tigres con un futbolista menos y el marcador en contra luego de que Ramiro Árciga adelantara a Xolos en el minuto 32.

De acuerdo al reglamento de FIFA, cualquier futbolista que se tape la boca en una discusión con algún rival, éste será expulsado inmediatamente del compromiso, ya que no se puede determinar si comete un insulto racista o de cualquier otra índole que incumpla con el FairPlay que promueve FIFA.

El siguiente partido de Tigres en el Apertura 2026 de la Liga MX se disputará el viernes 24 de julio, cuando reciban en el Volcán Universitario al Atlético San Luis, conjunto que estrena técnico desde la dirección de Diego Mejía; la expulsión de Rodrigo Aguirre no es apelable, por lo que deberá perderse este compromiso y reaparecer hasta la Jornada 3 del presente certamen del futbol mexicano.

BFG