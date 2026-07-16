Los árbitros incendian el arranque de la Liga MX con dos penales polémicos

La Liga MX apenas disputó su primera jornada y el arbitraje ya ocupa el centro de la conversación. Dos penales señalados en los primeros dos partidos del Apertura 2026 detonaron reclamos de analistas, entrenadores y aficionados, reavivando el debate sobre los criterios arbitrales pese a la presencia del VAR.

La primera controversia apareció en el regreso del Atlante a la Liga MX. Los Potros ganaban 1-0 hasta que Necaxa encontró el empate mediante un penal que marcó el árbitro Yonatan Peinado al minuto 81. El conjunto hidrocálido terminó imponiéndose 2-1 con un gol de Misael Pedroza al 90+3, en un resultado que dejó furioso a Miguel Herrera.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada de inmediato por el exárbitro mundialista Fernando "Cantante" Guerrero, quien aseguró en la red social X que la jugada nunca debió sancionarse.

"MAL INICIO. No era penal. Primero el jugador de Necaxa empuja claramente al defensor de Atlante y después el defensor sujeta. El VAR debió intervenir. Jornada 1 y ya se influye de manera negativa en el resultado del partido".

El entrenador azulgrana criticó la actuación del silbante Yonatan Peinado y cuestionó la falta de consistencia entre los criterios explicados a los clubes y las decisiones que se toman en la cancha.

Hay que marcar 70 mil penales en el área si un tipo va a tocar al otro para sentir la marca y van a marcar penal. ¿Por qué no la van a revisar? Entonces, si tú me dijiste que el funcionamiento es bueno, no sé de qué me están hablando".

Polémica por el final en Tijuana

La segunda polémica surgió en Tijuana, donde Xolos derrotó 3-1 a Tigres gracias a un cierre explosivo. Con el marcador empatado, el árbitro Ismael López Peñuelas señaló un penal sobre Adonis Preciado en los minutos finales. Mourad Daoudi El Ghezouan convirtió desde los once pasos y, poco después, firmó su doblete para sentenciar el encuentro.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada de inmediato por el exárbitro mundialista Fernando "Cantante" Guerrero, quien aseguró en la red social X que la jugada nunca debió sancionarse.

ERROR GRAVE. No es penal. Preciado busca el contacto con el defensor de Tigres. Observen cómo junta las piernas y las flexiona para hacer creer que le cometieron una zancadilla".

Apenas transcurrió la primera fecha del Apertura 2026 y el protagonismo ya no pertenece únicamente a los futbolistas. Los silbantes volvieron a instalarse en el centro del debate, mientras la Comisión de Árbitros enfrenta desde el inicio del torneo cuestionamientos sobre la aplicación de los criterios y el uso del videoarbitraje. Además, Miguel Herrera podría exponerse a una sanción económica por sus declaraciones públicas contra el trabajo arbitral, de acuerdo con el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol.