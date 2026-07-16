Sin Gilberto Mora, Xolos derrota a Tigres con doblete de Mourad Daoudi

Xolos convirtió un partido que parecía encaminado al empate en una declaración de intenciones. Después de que Tigres igualó el marcador, el conjunto fronterizo encontró el golpe definitivo en los minutos finales. Adonis Preciado ganó una pelota dentro del área y recibió una patada que el árbitro Ismael Rosario López Peñuelas sancionó como penal. El marroquí Mourad Daoudi El Ghezouan transformó la pena máxima y, ya en el tiempo agregado, volvió a aparecer para completar su doblete y sentenciar el 3-1 con el que Tijuana arrancó el Apertura 2026.

La victoria cobró un valor especial porque llegó sin Gilberto Mora, el futbolista mexicano de mayor proyección del club. El mediocampista apenas se reincorporó a los entrenamientos tras disputar el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana y Sebastián Abreu optó por no apresurar su regreso. Aun sin su principal figura, Xolos encontró en el juvenil Ramiro Árciga y en el oportunismo de Daoudi las armas para imponerse a uno de los candidatos al título y comenzar el torneo con un golpe de autoridad

Mora no salió ni a la banca. Carlos Heredia

Una expulsión clave

Rodrigo "Búfalo" Aguirre se convirtió en el primer futbolista expulsado por realizar el gesto de cubrirse la boca durante un altercado con un rival, una acción que ahora es castigada con tarjeta roja. La sanción dejó a Tigres con 10 hombres, pero ni siquiera esa desventaja evitó que los regiomontanos empataran el marcador y estuvieran a segundos de llevarse un punto de la frontera.

El conjunto de Sebastián Abreu también presentó una imagen cargada de simbolismo. Saltó al campo con una camiseta verde, short blanco y calcetas rojas, un uniforme inspirado en los colores de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de 2026.

Paradójicamente, el futbolista que mejor representó ese proceso en Xolos, Gilberto Mora, no estuvo disponible. El mediocampista apenas volvió a entrenar tras su participación mundialista y el cuerpo técnico decidió darle algunos días más antes de su regreso a la competencia.

El primer gol de Xolos en el torneo

La ausencia no impidió que Tijuana encontrara ventajas. Al minuto 31, una desatención de la defensa felina permitió que Ramiro Árciga apareciera dentro del área para definir tras una asistencia de Yael Padilla y abrir el marcador.

El tanto confirmó el crecimiento del joven mediocampista, uno de los proyectos más interesantes del futbol mexicano desde que emergió con Mazatlán

Tigres reaccionó pese a la inferioridad numérica. Al minuto 56, Ozziel Herrera apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y firmar el 1-1 definitivo, premio al empuje de un equipo que se negó a perder aun jugando con diez futbolistas.

Un final cardiaco

Los últimos instantes se jugaron de un área a otra. Tigres se lanzó con todo en busca del empate y generó un par de oportunidades claras que no encontró destino entre las intervenciones defensivas y la falta de puntería. Xolos respondió al contragolpe, aprovechando los espacios que dejó el conjunto felino en su desesperación por rescatar un punto.

La sentencia llegó en el tiempo agregado. Tras el penal convertido por Mourad Daoudi El Ghezouan para recuperar la ventaja, los fronterizos aprovecharon un nuevo desajuste defensivo y el delantero marroquí apareció otra vez para firmar su doblete y sellar el 3-1 definitivo. El silbatazo confirmó un estreno redondo para el equipo de Sebastián Abreu, que comenzó el Apertura 2026 con una victoria de autoridad pese a la ausencia del seleccionado mexicano Gilberto Mora.