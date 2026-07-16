Patrocinios de la Liga MX: ¿Qué equipos tienen las camisetas limpias y cuáles abusan de los anuncios?

Empieza un nuevo año futbolístico y, junto con las nuevas equipaciones, el debate sobre los patrocinadores en las camisetas vuelve a encenderse. Para este ciclo que arranca, los clubes de la Liga MX regresan a la rutina de la liga local, incluso mientras el Mundial se encuentra en su fase más decisiva.

Como ya es una costumbre en el futbol mexicano, Grupo Pachuca encabeza la lista de los equipos que más parches comerciales presentan en su indumentaria. Por cuestiones de sostenibilidad económica, tanto León como Pachuca lucen hasta cinco marcas en sus playeras, donde sobresale Cementos Fortaleza, empresa que mantiene un convenio sólido con el grupo desde hace años.

También el Atlas, que ha mudado de dueños con Grupo Prodi, tapizó su camiseta con hasta nueve patrocinios con el objetivo de estabilizar finanzas y poder encausar un nuevo rumbo tanto en lo deportivo como en lo económico después de romper la relación con Grupo Orlegi.

En el extremo opuesto, la tendencia apunta a la sobriedad. Aunque en cualquier momento se pueden sumar más marcas, para este torneo el América ha limpiado su playera, presentando apenas un par de anuncios (uno principal en el pecho y otro en la manga). En esa misma línea comercial se mantiene el Cruz Azul, actual campeón de la liga.

¿Qué equipos buscan más patrocinadores?

Por su parte, el Atlante, en su esperado regreso a la Liga MX tras 12 años de ausencia, se presentó también con apenas un par de anunciantes. El caso de los Gallos Blancos de Querétaro es particular: por cuestiones de tiempo para negociar acuerdos comerciales, saltaron a la cancha solo con el nombre de la ciudad en el pecho y la marca de impermeabilizantes Sayer en los hombros, a la espera de sumar nuevos socios más adelante.

La playera del Atlante hecha por Charly tuvo gran aceptación. Club Atlante

CALIENTE DOMINA LA LIGA

Sin embargo, el verdadero dueño de las camisetas en México sigue siendo el sector del entretenimiento digital. La casa de apuestas Caliente, patrocinador oficial de la Liga MX, reafirma su hegemonía. De los 18 clubes que disputarán este torneo de Apertura, Caliente patrocina a siete de ellos en la parte principal del pecho (la zona más costosa y cotizada de la playera): América, Atlante, Juárez, Chivas, Tijuana, Puebla y Atlas. Con esto, la marca no solo gana un espacio privilegiado en las transmisiones, sino que se consolida como el inversionista más fuerte y dominante del futbol mexicano.

Los uniformes uno por uno con sus patrocinadores

América: Caliente y Restonic.

Atlante: Caliente y Corona.

Necaxa: Play Doit, Rolcar, Carls Jr y Perdura.

Atlas: Caliente, Perdura, Urrea, Red Cola, Seguros Atlas, Electrolit, Omnibus de México, Berel y Total Play.

Ryan Mmaee llega desde el futbol de Chipre, aquí con la nueva playera del Atlas con nueve patrocinadores. X: @AtlasFC

Cruz Azul: Cemento Cruz Azul y Novibet.

León: Cementos Fortaleza, Telcel, Ciudad Maderas y TUDN.

Pumas: Raloy, Mifel y GNP.

Monterrey: Codere, BBVA, Crest y Oxxo Gas.

La playera del Monterrey para esta temporada. @Puma

San Luis: Cementos Moctezuma, Red Cola y Primera Plus

Chivas: Caliente, Nutri, MG, GNP y Amazon.

La Hormiga González muestra la manga con el patrocinio de MG @Chivas

Juárez: Caliente y Gobierno de Ciudad Juarez

Pachuca: Play Doit, Cementos Fortaleza, Telcel, Dina, Jac, Time Ceramics y TUDN.

ss

Puebla: Wolksvagen y Caliente.

Gallos: Sayer y Red Cola.

Santos: Lala, Soriana y Berel.

Tigres: Cemex, Sportium, Telcel y Berel.

Toluca: Roshfrans, Red Cola y Gac.

Tijuana: Caliente, Afirme y Telcel.