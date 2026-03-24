Mientras el Santos se hunde, Neymar apuesta en el póker y se aleja de la Selección de Brasil

El nombre de Neymar Jr vuelve a estar en el centro de la polémica y mientras que el jugador espera una convocatoria de última hora para la selección brasileña y disputar su último mundial, las posibilidades cada vez se vuelven más lejanas, no solo por su rendimiento en la cancha, sino también fuera de ella.

Mientras el Santos empataba sin goles ante el Cruzeiro en un partido crucial para salir de la zona baja de la tabla en la posición 16 que se encuentra con solo siete puntos, su máxima estrella se encontraba ausente del estadio, pero muy activo en el mundo digital: participando en un torneo de póker online de altas apuestas.

La polémica estalló tras reportes de Leo Dias, que señalan que el astro brasileño pasó cerca de 24 horas conectadas a una plataforma de juego entre el viernes y el domingo. Neymar no solo participó, sino que realizó al menos cuatro "reentradas" tras ser eliminado, invirtiendo más de 20 mil dólares solo en inscripciones, una cifra que para muchos resulta ofensiva considerando que su equipo se jugaba la permanencia.

Oficialmente, el Santos justificó la ausencia del "10" bajo el concepto de "gestión de carga", un sistema para prevenir lesiones en jugadores con historial físico delicado. Sin embargo, Neymar respondió a esto con un mensaje irónico en redes sociales, donde publicó: "Hoy el día empezó con entrenamiento... ah, también hubo un poquito de póker".

La respuesta del jugador cayó como un balde de agua fría en una afición que exige compromiso total para evitar el descenso.

¿Estará en el Mundial? Lo que dice Carlo Ancelotti sobre Neymar

La conducta de Neymar no solo afecta su relación con el Santos, sino que pone en jaque su última oportunidad de gloria internacional. Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, ha mantenido una postura firme respecto a la disciplina y la intensidad necesaria para el proceso rumbo al Mundial 2026.

Fuentes cercanas a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) indican que Ancelotti prioriza a jugadores con ritmo competitivo y regularidad, dos factores que hoy Neymar no ofrece. "El talento no se discute, pero la intensidad es innegociable", ha sido el mensaje implícito del técnico en sus últimas convocatorias, donde el nombre de Neymar ha brillado por su ausencia.

Aunque Ancelotti reconoce que la experiencia de "Ney" podría ser un activo valioso en el vestuario, el seleccionador ha dejado claro que nadie tiene el puesto asegurado. Con 34 años y apenas tres goles en 12 partidos esta temporada, el brasileño parece estar más cerca de las mesas de apuestas que de ver acción el próximo verano en Norteamérica.