Neymar estalla:"¡Maldita sea, Ancelotti! ¿Y yo qué?".

Un video de Neymar ha dejado ver la forma en que el jugador brasileño recibió la noticia de que no estaba contemplado en la más reciente convocatoria de, Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil, y mostró su reacción real luego de verse, una vez más fuera del representativo nacional a tan solo unos meses del Mundial 2026.

En el video posteado en el canal de YouTube de Neymar ser observa al jugador en las instalaciones del Santos, recostado recibiendo un masaje. Con el teléfono en mano y recostado en la camilla de masajes, el astro brasileño seguía en vivo la conferencia de Ancelotti. Al notar que su nombre no figuraba entre los elegidos para la fecha FIFA de marzo 2026, el delantero soltó una carcajada irónica y lanzó un reclamo directo al técnico italiano: "¡Maldita sea, Ancelotti! ¿Y yo qué?".

Este fragmento de cruda honestidad forma parte de su videoblog "48 Horas sin filtros". Tras asimilar el golpe inicial, Neymar compartió una reflexión sobre una nueva exclusión del cuadro nacional.

“Acaba de salir la lista de convocados de la selección nacional. No nos llamaron. Estoy triste, obviamente, pero así son las cosas. Es justo lo que dije ayer: esté yo o no, siempre apoyaré a la selección. Y eso está bien. Ahora el enfoque está en seguir trabajando —en continuar mejorando en todos los aspectos— para que, si surge una oportunidad, esté listo".

Horas después, ya lejos del centro de entrenamiento y al volante de su vehículo, la resignación dio paso a una determinación más sombría conocedor de que la Copa del Mundo 2026 será su última oportunidad de vestir la playera de la selección nacional.

"Me sentí molesto; me sentí triste. Pero, como siempre digo: ahora mismo me siento triste, pero para mí es un capítulo cerrado. Para mañana, tengo que dejar esa tristeza atrás. Necesito trabajar, entrenar y jugar, para que, si se presenta la oportunidad de estar en el Mundial, esté preparado".