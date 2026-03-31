México y Congo se unen entre el 'grito prohibido' y baile en la tribuna

Guadalajara recibió a aficionados del Congo, quienes en busca de su boleto al Mundial 2026, arribaron al Estadio Akron para compartir y ponerle sabor con el ‘grito prohibido’ y baile con los mexicanos en las tribunas.

Luego de que los Reggae Boyz lograran imponerse a Nueva Caledonia y seguir soñando con el Mundial 2026, Congo se convirtió en su rival, combinado africano que triplica su valor de plantilla.

Vistiendo de azul y con la intención de hacer valer la abismal diferencia que existe entre el valor de los jugadores convocados, los aficionados de Congo mostraban su confianza y arrancaron disfrutando previo a ingresar a las tribunas del Estadio Akron.

Fue en la explanada del recinto donde los seguidores africanos hicieron caso a los mexicanos y… siguiendo malos pasos, hicieron estremecer el grito prohibido, mismo que días antes apareció en la cancha del Estadio Banorte; pese a que en este momento causa gracia, preocupa de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

Así se vivió el momento:

Ya con cada uno de los aficionados en sus lugares -como no podía ser diferente- un seguidor con la playera de la Selección Mexicana hizo su aparición junto a ellos y comenzó a derrochar talento al bailar al unísono:

El ganador del duelo entre Congo y Jamaica conseguirá su boleto al Mundial 2026, uniéndose al Grupo I, mismo que ya confirman Portugal, Colombia y Uzbekistán.

BFG