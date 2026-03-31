Mundial 2026: Congo y Jamaica se juegan la vida en Guadalajara
El estadio Akron es el escenario donde Congo y Jamaica definirán su futuro; descubre los detalles del duelo de repechaje por el pase directo al Mundial 2026
Congo se ve obligado a sacar al futbolista juvenil.
El partido se detiene para que ambos conjuntos se hidraten en una tarde calurosa en la capital de Jalisco.
Pinnock desborda por izquierda y centra a Cadamarteri, quien no logra conectar desviado.
Pinnock se quejó por un golpe en la cara. El árbitro detiene el partido para que la jugada sea revisada.
Congo revitaliza su ataque. Entra Bongonda y sale Elia
Mbuku se descuelga por el sector izquierdo y saca un disparo rechazado
El seleccionado caribeño viene a menos. Sigue sin encontrar la pelota y los jugadores de banca comienzan a calentar.
Cédric Bakambu saca un disparo peligroso que el guardameta jamaicano ataja de manera espectacular para evitar la caída de su arco.
Inicia la segunda mitad del encuentro por el penúltimo boleto al Mundial 2026.
Congo ha tenido el 53 por ciento del tiempo el balón, pero no ha logrado traducirlo en anotaciones. Los equipos se van a los vestidores con el marcador igual como empezó.
Con cuatro disparos, uno de ellos de peligro, Congo ha sido más peligroso en lo que va del encuentro en el estadio Akron.
Ronaldo Webster recibe la tarjeta amarilla tras una fuerte entrada
Elia vuelve a aparecer por izquierda y saca disparo que es atajado con el pie por el guardameta Blake,
Cadamerteri apareció con balón en los pies y sacó un disparo que fue desviado a tiro de esquina.
Ambos seleccionados se acercan a sus áreas técnicas para hidratarse.
Meschack Elia vuelve a llegar por izquierda con un disparo que pasa a un costado del arco jamaicano.
Los aficionados tapatíos que asistieron al Akron abuchean cuando los Jamaiquinos toman el balón.
Nathanael Mbuku se suelta por el sector izquierdo de la cancha y luego de asociarse dentro del área, saca un disparo que Andre Blake ataja sin problema.
Los aficionados de ambas selecciones disfrutan de la tarde en la capital de Jalisco
Elia remata de cabeza dentro del área, pero sin peligro para el arco de Andre Blake.
Con toques de balón en el medio campo, el conjunto africano comienza a marcar el ritmo del encuentro mientras los caribeños se repliegan.
En una jugada bien armada Congo llegó a área jamaicana por el sector derecho. Meschack Elia remató a puerta, pero el gol fue anulado.
Leon Bailey comete la primera falta del encuentro.
Jamaica toca el primer balón del encuentro.
Dos equipos con estilos diferentes, pero el mismo objetivo: hacer historia y asegurarse un lugar entre los mejores del mundo.
Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro por un pase Guadalajara se viste de gala para definir al penúltimo invitado de la Copa del Mundo 2026. La República Democrática del Congo y Jamaica chocan en una final de vida o muerte. El ganador no solo se lleva el boleto, sino que se instalará en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.