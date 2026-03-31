Mundial 2026: Congo y Jamaica se juegan la vida en Guadalajara

14:50 Hrs Drama en el estadio Akron

Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro por un pase Guadalajara se viste de gala para definir al penúltimo invitado de la Copa del Mundo 2026. La República Democrática del Congo y Jamaica chocan en una final de vida o muerte. El ganador no solo se lleva el boleto, sino que se instalará en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.