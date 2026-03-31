Última Hora Impreso de hoy

Mundial 2026: Congo y Jamaica se juegan la vida en Guadalajara

El estadio Akron es el escenario donde Congo y Jamaica definirán su futuro; descubre los detalles del duelo de repechaje por el pase directo al Mundial 2026

Por: Ariel Velázquez

thumb
Congo y Jamaica se juegan el boleto mundialista al Grupo KRedes sociales
thumb
DR Congo
00
Jamaica
thumb
Segundo tiempo
Min 72Noah Sadik sale de encuentro

Congo se ve obligado a sacar al futbolista juvenil.

Min 68Pausa de hidratación

El partido se detiene para que ambos conjuntos se hidraten en una tarde calurosa en la capital de Jalisco.

Min 63Jamaica muestra un poco de vida

Pinnock desborda por izquierda y centra a Cadamarteri, quien no logra conectar desviado.

Min 61Uso del VAR

Pinnock se quejó por un golpe en la cara. El árbitro detiene el partido para que la jugada sea revisada.

Min  57Primer cambio del partido para la República del Congo

Congo revitaliza su ataque. Entra Bongonda y sale Elia


Min 54Congo mantiene el énfasis ofensivo

Mbuku se descuelga por el sector izquierdo y saca un disparo rechazado

Min 50Jamaica se pierde en el partido

El seleccionado caribeño viene a menos. Sigue sin encontrar la pelota y los jugadores de banca comienzan a calentar. 

Min 46Congo cerca del gol 

Cédric Bakambu saca un disparo peligroso que el guardameta jamaicano ataja de manera espectacular para evitar la caída de su arco.

Min 46Se disputa la parte complementaria 

Inicia la segunda mitad del encuentro por el penúltimo boleto al Mundial 2026.

thumb
Congo y Jamaica se enfrentan por el penúltimo boleto a la Copa del Mundo.AFP
Min 45Termina la primera mitad

Congo ha tenido el 53 por ciento del tiempo el balón, pero no ha logrado traducirlo en anotaciones. Los equipos se van a los vestidores con el marcador igual como empezó.

Min 40Controla el partido 

Con cuatro disparos, uno de ellos de peligro, Congo ha sido más peligroso en lo que va del encuentro en el estadio Akron.

Min 35Tarjeta amarilla 

Ronaldo Webster recibe la tarjeta amarilla tras una fuerte entrada

Min 32Cerca Congo

Elia vuelve a aparecer por izquierda y saca disparo que es atajado con el pie por el guardameta Blake,

Min 30Jamaica por fin llega a la puerta

Cadamerteri apareció con balón en los pies y sacó un disparo que fue desviado a tiro de esquina. 

Min 23Pausa de hidratación

Ambos seleccionados se acercan a sus áreas técnicas para hidratarse.

Min 22Congo insiste 

Meschack Elia vuelve a llegar por izquierda con un disparo que pasa a un costado del arco jamaicano.

Min 20México con República del coNGO

Los aficionados tapatíos que asistieron al Akron abuchean cuando los Jamaiquinos toman el balón. 

Min 14Congo explota la banda izqquierda

Nathanael Mbuku se suelta por el sector izquierdo de la cancha y luego de asociarse dentro del área, saca un disparo que Andre Blake ataja sin problema.

Min 13A un paso del Mundial 2026,

Los aficionados de ambas selecciones disfrutan de la tarde en la capital de Jalisco

Min 11Congo se aproxima

Elia remata de cabeza dentro del área, pero sin peligro para el arco de Andre Blake.

Min 8Congo controla el partido

Con toques de balón en el medio campo, el conjunto africano comienza a marcar el ritmo del encuentro mientras los caribeños se repliegan. 

Min 4Gol anulado de Congo

En una jugada bien armada Congo llegó a área jamaicana por el sector derecho. Meschack Elia remató a puerta, pero el gol fue anulado.

Min 3Falta de Jamaica

Leon Bailey comete la primera falta del encuentro.

15:00 HrsInicia el partido

Jamaica toca el primer balón del encuentro.

14:51 HrsSuenan el himno de ambos países. 

Dos equipos con estilos diferentes, pero el mismo objetivo: hacer historia y asegurarse un lugar entre los mejores del mundo.

14:50 HrsDrama en el estadio Akron

Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro por un pase Guadalajara se viste de gala para definir al penúltimo invitado de la Copa del Mundo 2026. La República Democrática del Congo y Jamaica chocan en una final de vida o muerte. El ganador no solo se lleva el boleto, sino que se instalará en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA