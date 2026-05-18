The Rolling Stones y Diablos Rojos del México unen caminos en inédita colección especial

Los Diablos Rojos del México sorprendieron a sus aficionados con una colaboración inédita junto a la legendaria banda británica The Rolling Stones , en una alianza que mezclará el mundo del rock & roll con el del béisbol mexicano a través de una colección exclusiva que incluye gorras, una camiseta especial y una edición limitada en vinilo del nuevo álbum del grupo londinense.

La organización escarlata dio a conocer que esta colección estará disponible entre junio y julio, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más llamativos del año dentro del deporte mexicano, especialmente por la dimensión internacional de la agrupación encabezada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

Dentro de esta colaboración destaca un vinilo edición limitada del nuevo álbum de The Rolling Stones, titulado ‘Foreign Tongues’, además de una línea especial de mercancía de los Diablos Rojos del México, que contará con seis modelos de gorras y un jersey conmemorativo inspirado en la identidad de la banda británica y el equipo capitalino.

Las prendas oficiales saldrán a la venta a partir del próximo 5 de junio en la tienda oficial del Estadio Alfredo Harp Helú, coincidiendo con la serie que los Pingos disputarán frente a los Olmecas de Tabasco los días 5, 6 y 7 de junio.

Uno de los artículos que más expectativa ha generado es precisamente el vinilo de colección, ya que únicamente existirán 666 unidades disponibles, situación que lo convertirá en una pieza altamente codiciada tanto para fanáticos del rock como para coleccionistas del beisbol.

Por ahora, los Diablos no han confirmado la fecha exacta en la que el disco llegará a la tienda del estadio, debido a que el lanzamiento oficial de ‘Foreign Tongues’ está programado para el próximo 10 de junio.

El nuevo álbum de The Rolling Stones fue grabado en los estudios Metropolis, ubicados al oeste de Londres, en sesiones que duraron menos de un mes. Bajo la producción de Andrew Watt y Hackney Diamonds, la agrupación británica trabajó en un material que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año.

Además, el disco contará con una lista de invitados de lujo, entre los que sobresalen nombres como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, vocalista de The Cure, así como Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers.

Con esta alianza, los Diablos Rojos del México continúan fortaleciendo su presencia cultural más allá del diamante, apostando por colaboraciones internacionales que conecten con nuevas generaciones y conviertan al equipo escarlata en una marca cada vez más global.