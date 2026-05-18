¡Drama en el diamante! El umpire mexicano Alfonso Márquez es retirado de emergencia tras sufrir impactantes pelotazos 

Un silencio incómodo se apoderó del LoanDepot Park durante el duelo entre Braves y Marlins cuando el umpire mexicano Alfonso Márquez cayó víctima de uno de los riesgos más peligrosos que enfrentan los hombres de negro detrás del plato.

Márquez abandonó el encuentro en la segunda entrada después de recibir un violento pelotazo directo en la máscara.

La escena generó preocupación inmediata entre jugadores, coaches y aficionados presentes en el estadio.

El foul que detuvo el partido

El incidente ocurrió cuando Mauricio Dubón conectó un foul hacia atrás en un lanzamiento de 153 kilómetros por hora realizado por el pitcher de Miami, Max Meyer.

La pelota impactó de lleno en la parte frontal de la careta de Márquez.

El umpire reaccionó de inmediato quitándose la máscara mientras se sujetaba la mandíbula visiblemente afectado por el golpe.

Durante varios segundos permaneció inclinado antes de abandonar lentamente el terreno acompañado por personal médico y miembros del staff arbitral.

El juego quedó detenido aproximadamente 16 minutos mientras se reorganizaba el equipo de umpires.

La MLB improvisó un equipo de tres umpires

Tras la salida de Márquez, el juego continuó con un cuerpo arbitral reducido.

Mike Estabrook, quien originalmente trabajaba en primera base, tomó el lugar detrás del plato. Jonathan Parra y Lance Barrett ajustaron posiciones para completar la rotación defensiva.

La imagen de Márquez caminando hacia los vestidores mientras sostenía la mandíbula rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó preocupación entre aficionados latinoamericanos y figuras del beisbol.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de la lesión.

Una figura histórica para México

Alfonso Márquez es uno de los jueces más respetados y experimentados de las Grandes Ligas.

Nacido en Zacatecas, comenzó a trabajar partidos de MLB en 1999 y un año después obtuvo la categoría de umpire de tiempo completo.

A lo largo de más de dos décadas construyó una de las trayectorias más sólidas dentro del arbitraje profesional.

Márquez ha trabajado en cinco Series Mundiales, además de múltiples juegos de postemporada y eventos internacionales, convirtiéndose en uno de los rostros latinos más importantes dentro del cuerpo arbitral de las Grandes Ligas.

Su presencia también abrió camino para nuevas generaciones de umpires hispanos dentro de MLB.

Un riesgo permanente detrás del plato

Aunque las máscaras modernas ofrecen protección reforzada, los impactos directos continúan siendo uno de los mayores peligros para los árbitros.

Las velocidades actuales de los lanzamientos y los desvíos impredecibles en fouls convierten cada partido en un escenario de alto riesgo para quienes trabajan detrás del catcher.

En los últimos años varios umpires han sufrido conmociones, fracturas y lesiones faciales producto de pelotas desviadas.

El caso de Márquez volvió a poner sobre la mesa la violencia silenciosa que enfrentan los árbitros en el diamante.

El partido finalmente continuó, pero el ambiente cambió completamente después del golpe.