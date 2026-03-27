Estadio Azteca sin estacionamiento; habilitan opción remota rumbo al México vs Portugal

La histórica reinauguración del Estadio Azteca, ahora oficialmente Estadio Banorte, este sábado 28 de marzo no sólo marcará el regreso del futbol tras su profunda remodelación, sino también el estreno de un estricto protocolo de movilidad que anticipa lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en décadas, el Coloso de Santa Úrsula operará sin cajones de estacionamiento disponibles para el público general.

Las autoridades de la Ciudad de México y el Comité Organizador local confirmaron que el inmueble estará cercado en un radio de un kilómetro a la redonda. Esta medida, impulsada por estándares de seguridad internacional, obliga a los miles de aficionados que asistirán al amistoso entre México y Portugal a buscar alternativas de transporte, ya que el acceso vehicular estará restringido exclusivamente a unidades acreditadas.

Estacionamientos remotos

Ante la clausura de las plazas internas, la boletera Fanki, responsable de la distribución de las entradas para el encuentro, anunció una alianza con la plataforma Parkeo para habilitar sedes de estacionamiento remoto. El punto logístico principal se ubica en Calzada México-Xochimilco 4861, en la zona de Coapa, a una distancia aproximada de cuatro kilómetros del estadio.

Para el duelo de este sábado, el costo por lugar es de 300 pesos. No obstante, la empresa ya ha comenzado a ofertar espacios para los partidos de la Copa del Mundo en junio, elevando el precio a 600 pesos para fechas críticas como la inauguración del certamen el próximo 11 de junio.

Un ensayo de cara a la Copa del Mundo

Aunque la plataforma Just Park, concesionaria oficial de la FIFA para la gestión de estacionamientos en las 16 sedes mundialistas, incluye al Estadio Azteca, al Estadio Guadalajara y al Estadio Monterrey en su catálogo, las plazas en suelo mexicano aún no han sido liberadas para venta directa. Diversas fuentes cercanas a la organización señalan que, por protocolos de seguridad antiterrorista y flujo peatonal, los estacionamientos internos podrían permanecer inhabilitados durante todo el torneo de 2026.

Ante este panorama, el gobierno capitalino ha lanzado una campaña masiva instando a los asistentes a utilizar el transporte público, específicamente el Tren Ligero y rutas de autobuses dispuestas para la zona de Tlalpan.

La reapertura del estadio más emblemático de México será, por tanto, una prueba de fuego no sólo para la nueva infraestructura del inmueble, sino para la capacidad de los aficionados de adaptarse a una nueva era donde el automóvil particular ya no tiene cabida en la puerta del estadio.