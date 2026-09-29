México 0-1 Perú EN VIVO: Amistoso, septiembre 2026
Con 11 cambios en su XI titular respecto a su debut en Selección Mexicana, Rafa Márquez busca su primera victoria en el Tri; amistoso ante Perú
Y Perú se mantiene recargando sus opciones por la banda de la izquierda
Luego de una dura falta sobre Isaías Violante
Jairo Vélez le roba el balón a Jeremy Márquez y vence a Óscar García
Marcos López desvía el esférico... que termina en tiro de esquina tras revisión en cabina
México y Perú se miden en el Sports Illustrated Stadium
Que termina sin peligro en saque de meta para el combinado de Rafa Márquez
Jeremy Márquez es el más exigido por el conjunto inca
México no logra tomar posesión del compromiso en este inicio
Marcos López es amonestado por falta en el sector de la derecha mexicana
Y busca el arco nacional con posesiones largas
Que despeja la aproximación sudamericana con el puño
Y sus aficionados comienzan a corear el 'ole' en la tribuna
Ya rueda el balón en la cancha de Nueva Jersey entre México y Perú
Arrancando por el de los sudamericanos
Los protagonistas hacen sus movimientos precompetitivos
Pedro Gallese, Marcos López, Oslimg Mora, Renzo Garcés, Wilder Cartagena, Marco Huamán, Erick Noriega, Jairo Vélez, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza
Óscar García, Denzell García, Víctor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez, Isaías Violante, Orbelin Pineda y Germán Berterame
No hay ninguno que repite del XI ante Colombia; solamente 3 europeos
La última derrota de la Selección Mexicana ante los 'incas' se dio hace 15 años
México y Perú se miden en el segundo amistoso de Rafa Márquez al frente del Tri