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México 0-1 Perú EN VIVO: Amistoso, septiembre 2026

Con 11 cambios en su XI titular respecto a su debut en Selección Mexicana, Rafa Márquez busca su primera victoria en el Tri; amistoso ante Perú

Por: Bernardo Ferreira

México y Perú se enfrentan en el Sports Illustrated Stadium ante más de 25,000 aficionados; segundo partido de Rafa Márquez en el Tri.
México y Perú se enfrentan en el Sports Illustrated Stadium ante más de 25,000 aficionados; segundo partido de Rafa Márquez en el Tri.Mexsport
Escudo México MxM / Bien
MÉXICO
01
PERÚ
Escudo Seleccion Perú
PRIMER TIEMPO
31'México no se encuentra en la cancha

Y Perú se mantiene recargando sus opciones por la banda de la izquierda

28'Jairo Vélez es amonestado

Luego de una dura falta sobre Isaías Violante

26'GOOOOOOOOOOOL DE PERUUUUUUUUUUUU

Jairo Vélez le roba el balón a Jeremy Márquez y vence a Óscar García

24'¡¡¡Violante pide penal en favor del Tri!!!

Marcos López desvía el esférico... que termina en tiro de esquina tras revisión en cabina

23'Se cumple la mitad del primer tiempo

México y Perú se miden en el Sports Illustrated Stadium

20'Tiro de esquina para Perú

Que termina sin peligro en saque de meta para el combinado de Rafa Márquez

16'Perú intenta con trazos largos

Jeremy Márquez es el más exigido por el conjunto inca

12'Partido cortado

México no logra tomar posesión del compromiso en este inicio

México y Perú se miden en el Sports Illustrated Stadium durante la Fecha FIFA de septiembre de 2026.
México y Perú se miden en el Sports Illustrated Stadium durante la Fecha FIFA de septiembre de 2026.Mexsport
9'Primera amarilla 

Marcos López es amonestado por falta en el sector de la derecha mexicana

7'Perú toma el esférico

Y busca el arco nacional con posesiones largas

3'Buen rechace de Óscar García

Que despeja la aproximación sudamericana con el puño

1'México toma la posesión

Y sus aficionados comienzan a corear el 'ole' en la tribuna

0'¡¡¡COOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Ya rueda el balón en la cancha de Nueva Jersey entre México y Perú

-¡Se entonan los Himnos Nacionales!

Arrancando por el de los sudamericanos

-¡Ya calientan!

Los protagonistas hacen sus movimientos precompetitivos

-Alineación de Perú

Pedro Gallese, Marcos López, Oslimg Mora, Renzo Garcés, Wilder Cartagena, Marco Huamán, Erick Noriega, Jairo Vélez, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza

-Alineación de México Vs Perú

Óscar García, Denzell García, Víctor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez, Isaías Violante, Orbelin Pineda y Germán Berterame

-¡¡¡Sorpresas en el XI de Rafa Márquez!!!

No hay ninguno que repite del XI ante Colombia; solamente 3 europeos

-México no cae ante Perú desde 2011

La última derrota de la Selección Mexicana ante los 'incas' se dio hace 15 años

-¡¡¡Bieeenvenidos a las acciones del partido!!!

México y Perú se miden en el segundo amistoso de Rafa Márquez al frente del Tri

México y Perú se enfrentan en el Sports Illustrated Stadium ante más de 25,000 aficionados; segundo partido de Rafa Márquez en el Tri.
México y Perú se enfrentan en el Sports Illustrated Stadium ante más de 25,000 aficionados; segundo partido de Rafa Márquez en el Tri.Mexsport

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