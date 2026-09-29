Contundencia en el Bronx: Ben Rice lidera a los Yankees con paliza sobre Red Sox

La atmósfera de octubre cobró vida en el Yankee Stadium y los New York Yankees no dejaron espacio para la duda. Con una sólida actuación de Cam Schlittler en la loma y una noche estelar a la ofensiva de Ben Rice (quien remolcó seis carreras e impulsó dos cuadrangulares), los Bombarderos del Bronx blanquearon 9-0 a los Boston Red Sox en el primer duelo de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Cátedra desde el pitcheo

El abridor de los Yankees, Cam Schlittler, firmó una labor dominante en la loma. Trabajó durante 6.1 entradas en las que apenas permitió dos imparables, ponchó a 10 bateadores y no otorgó libertades a la ofensiva patirroja. Con un trabajo que exigió un alto conteo de 117 pitcheos, Schlittler mantuvo a raya a la alineación de Boston en todo momento. El relevo neoyorquino, encabezado por Paul Blackburn y John Schreiber, completó la blanqueada sin sobresaltos.

El despegue ofensivo y el show de Ben Rice

El encuentro se mantuvo apretado en los primeros episodios. En la segunda entrada, Austin Wells abrió la pizarra para Nueva York impulsando a George Lombard Jr. con un sencillo al jardín derecho.

Fue en la parte baja de la quinta entrada cuando Ben Rice comenzó su exhibición, conectando un jonrón solitario por el jardín central para ampliar la ventaja a 2-0. La ofensiva local continuó sumando en el séptimo episodio con un sencillo remolcador de Rice que colocó el marcador 3-0, seguido por una jugada de selección de Luis García Jr. que trajo la cuarta carrera.

Apertura de brecha en la octava entrada

En la octava baja, la artillería neoyorquina terminó por liquidar el encuentro tras armar un ataque de cinco anotaciones. El golpe definitivo lo propinó nuevamente Ben Rice al desaparecer la pelota por segunda vez en el juego, sellando una línea estadística de cuatro imparables y seis carreras impulsadas para decretar el 9-0 definitivo.