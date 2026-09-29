'Oso' de Jeremy Márquez provoca el gol de Perú contra México

Nada le pasaba al partido entre México contra Perú y tuvo que venir un terrible error de Jeremy Márquez para que la selección sudamericana anotará el primer gol del partido.

Muy poca productividad en 30 minutos de partido es lo que mostró este nuevo equipo de Rafa Márquez, señal de que estos jugadores tienen muy pocos entrenamiento juntos.

Y eso mismo provocó el error del jugador de Cruz Azul. En una pelota donde iba contra la portería mexicana, se dejó caer ante un leve contacto de Jairo Vélez, un empujón el cual en Liga MX se marca como falta, pero ante estos rivales, eso es inaceptable.

El árbitro no marcó falta, el jugador de Perú se fue sólo contra Óscar García y definió de buena manera para poner el primer tanto del partido.

Si bien hay mérito por parte del jugador peruano, es un 90% de culpa de Márquez. Siendo un jugador profesional, no puedes esperar que te marquen una falta en un partido internacional.

Si bien aún queda mucho tiempo de juego, con lo mostrado hasta el gol, la Selección Mexicana va a sufrir mucho para conseguir el empate y una posible victoria.