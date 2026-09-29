El 'Toro' Guzmán rescata a la Selección Mexicana con un empate ante Perú

La Selección Mexicana y Rafael Márquez sumaron su segundo empate de la gira por Estados Unidos. Con tanto de Víctor Guzmán se rescató un soso marcador por 1-1 ante Perú, en New Jersey.

Con una alineación diferente a la mostrada ante Colombia, Rafa Márquez le hizo frente a los peruanos que también comienzan una era bajo las órdenes de Mano Menezes.

México se presentó en la que una vez fue la casa de Rafa Márquez como jugador de los NY Red Bulls, el Sports Illustrated Stadium. De arranque, destacó el debut de Óscar García en la portería.

Pero al 'Gato' García le duró 25 minutos la portería intacta tras un error de su defensa. Jairo Vélez le ganó en la cobertura a Jéremy Márquez, quien al primer contacto cayó y dejó el camino libre a su rival para disparar a gol.

Se notó el desánimo en el Tricolor y la intensidad con la que arrancaron no fue la misma, pese al marcador adverso y el enérgico empuje de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, este último con un tiro libre que la defensa inca desvió de milagro.

Pedro Gallese, un viejo conocido del futbol mexicano, se mantuvo atento a su labor en el primer tiempo; sin embargo, al 49' fue vencido por un certero cabezazo de Víctor 'el Toro' Guzmán.

Desborde de alegría tricolor en su primera anotación con la Selección mayor. El defensa central lo añoraba tras sus apariciones con la Sub-23.

Los cambios con los referentes del Tricolor (Santi Gimenez, Luis Romo y Roberto Alvarado) no cambiaron el curso del cotejo, mientras que los ingresos de la nueva base juvenil (Hugo Camberos, Diego Campillo y Santiago Sandoval) sirvió para foguear su camino con el representativo nacional.

La Selección Mexicana partirá de New Jersey rumbo a Glendale, Arizona, para sostener un tercer amistoso contra la Selección de Estados Unidos (3 de octubre).