México Vs Perú: Día, horario y dónde ver el amistoso con 'alineación incógnita'
Este martes 29 de septiembre, México enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey con 'alineación incógnita'; conoce los detalles
Este martes 29 de septiembre se vivirá un nuevo partido de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al mando, duelo que se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey; la alineación ante Perú es una incógnita.
Luego de empatar en su debut frente a Colombia, México abandonó Baltimore y emprendió el vuelo a Nueva Jersey en un viaje de apenas 300 kilómetros que pone a Rafa Márquez de cara a una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria al frente de la Selección Mexicana.
Utilizando a 19 futbolistas en el empate frente a Colombia, el estratega nacional podría modificar parcial o completamente a los jugadores que se medirán ante los incas, considerando que este es apenas el segundo duelo de México en la presente Fecha FIFA, donde le resta por enfrentar a Estados Unidos y Chile.
Día: martes 29 de septiembre, 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de Ciudad de México.
Canales de TV: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Prime Video.
* Este lunes a las 16:00 horas, Rafa Márquez hablará ante los medios de comunicación, sin embargo, se espera que no adelante detalles sobre el XI inicial.
México reforzado para enfrentar a Perú
Una vez finalizada la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga MX, los clubes enviarán a los futbolistas convocados por Rafa Márquez no pudieron ser considerados ante los cafeteros, mismos que llegan procedentes de América y Chivas.
Complementando la lista de 29 jugadores en la presente Fecha FIFA, estos son los futbolistas que se unirán a la Selección Mexicana y la actividad con la que contaron el fin de semana anterior con sus equipos:
Dagoberto Espinoza / 82 minutos ante Necaxa.
Luis Romo / 90 minutos contra Querétaro.
Diego Campillo / 90 minutos frente a Querétaro.
Hugo Camberos / 77 minutos contra Querétaro.
Santiago Sandoval / 90 minutos ante Querétaro.
BFG