México Vs Perú: Día, horario y dónde ver el amistoso con 'alineación incógnita'

Este martes 29 de septiembre se vivirá un nuevo partido de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al mando, duelo que se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey; la alineación ante Perú es una incógnita.

Luego de empatar en su debut frente a Colombia, México abandonó Baltimore y emprendió el vuelo a Nueva Jersey en un viaje de apenas 300 kilómetros que pone a Rafa Márquez de cara a una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria al frente de la Selección Mexicana.

Utilizando a 19 futbolistas en el empate frente a Colombia, el estratega nacional podría modificar parcial o completamente a los jugadores que se medirán ante los incas, considerando que este es apenas el segundo duelo de México en la presente Fecha FIFA, donde le resta por enfrentar a Estados Unidos y Chile.

Día: martes 29 de septiembre, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de Ciudad de México.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Prime Video.

* Este lunes a las 16:00 horas, Rafa Márquez hablará ante los medios de comunicación, sin embargo, se espera que no adelante detalles sobre el XI inicial.

'Chucky' Lozano es la gran sorpresa en el primer cuadro titular de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

México reforzado para enfrentar a Perú

Una vez finalizada la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga MX, los clubes enviarán a los futbolistas convocados por Rafa Márquez no pudieron ser considerados ante los cafeteros, mismos que llegan procedentes de América y Chivas.

Complementando la lista de 29 jugadores en la presente Fecha FIFA, estos son los futbolistas que se unirán a la Selección Mexicana y la actividad con la que contaron el fin de semana anterior con sus equipos:

Dagoberto Espinoza / 82 minutos ante Necaxa.

Luis Romo / 90 minutos contra Querétaro.

Diego Campillo / 90 minutos frente a Querétaro.

Hugo Camberos / 77 minutos contra Querétaro.

Santiago Sandoval / 90 minutos ante Querétaro.

BFG