México vs Panamá en Cuartos del Premundial Sub-20 2026: Horario y dónde ver

México cerró la fase de grupos del Campeonato CONCACAF Sub-20 2026 con paso perfecto, sumó tres victorias en tres partidos y llega a los Cuartos de Final como uno de los equipos más sólidos del torneo, con nueve puntos y una diferencia de goles de +9 (9 a favor y 0 en contra).

El objetivo sigue siendo claro: asegurar uno de los cuatro boletos de Concacaf al Mundial Sub-20 2027 y pelear por el cupo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval celebrando el gol de México MEXSPORT

México ya tiene rival para los Cuartos: Panamá

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Panamá en la fase de eliminación directa. Los canaleros lograron su boleto a Cuartos como uno de los mejores terceros del torneo.

Panamá cerró la fase de grupos del Grupo C con cuatro puntos. Empató 2-2 con Jamaica, cayó ante Canadá y, en la última jornada, goleó 4-0 a Honduras en el Estadio Universitario BUAP.

Con este resultado, Panamá se ubicó como uno de los sembrados más bajos del cuadro y quedó emparejado con México.

¿Cuándo y dónde se juega el México vs Panamá?

El partido de Cuartos de Final se disputará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Todos los cruces de esta ronda se jugarán en ese escenario.

Una victoria le daría a México el boleto directo al Mundial Sub-20 2027. En Semifinales, el Tricolor enfrentaría al ganador del otro partido del miércoles: Canadá vs Jamaica.

Las Semifinales están previstas para el viernes 7 de agosto y la final para el domingo 9, ambas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.