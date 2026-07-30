México Sub-20 clasifica líder a los cuartos de final del Premundial; Camberos, intratable con el gol

Las ausencias no golpearon el ánimo ni el funcionamiento de la Selección Mexicana en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Guiado por el olfato goleador de Hugo Camberos, el Tricolor se hizo del liderato del sector, con una victoria de 3-0 sobre Guatemala, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Aunque a los dirigidos por Alex Diego les costó encontrar el lado flaco de los guatemaltecos, aprovecharon en último minuto del primer tiempo para reflejar el dominio en el marcador. El tanto cayó por conducto de Diego Ramírez, en un remate de cabeza que colocó a un costado del poste derecho del meta Rogelio Barrera (44').

Diego Ramírez, en un gran acto de compañerismo, festejó al brindar el dorsal de su compañero Santiago Sandoval, baja por una fractura sufrida en el duelo anterior con Costa Rica.

La Selección Mexicana Sub-20 no dio respiro a los contrarios, con el 2-0 cortesía de Hugo Camberos (54'). El jugador de las Chivas encontró el balón en el área tras el mérito de Luis Gómez por conducir entre la defensa guatemalteca.

Le siguió con una estupenda definición Luis Gamboa (74'). Con el 3-0, el delantero se estrenó como goleador en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

La cereza del pastel la puso Nelson Cedillo (89'). El mediocampista en tiro libre mandó la esférica por encima de la barrera y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Barrera, ya con la moral baja por la goleada 4-0 en el Cuauhtémoc.

De este modo, México (9 puntos) se queda con el liderato y avanza favorito a los cuartos de final a la espera de rival, seguido por Costa Rica (6); Guatemala es tercero (3), mientras que Antigua y Barbuda no sumó ninguna unidad.