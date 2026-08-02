Chivas: La convocatoria del Guadalajara para Leagues Cup 

Chivas se mantiene con dudas en el arranque del Apertura 2026. El Rebaño de Gabriel Milito suma apenas cuatro puntos tras tres jornadas.

El equipo genera buen futbol y muestra identidad, pero le cuesta encontrar el gol con regularidad y convertir las ocasiones claras.

Roberto Alvarado ha resuelto partidos clave, pero el resto de la delantera aún no acompaña de forma consistente y las dudas sobre la eficacia de cara al arco persisten justo cuando comienza un parón importante.

Gabriel Milito defiende a Chivas tras no prestar jugadores para el All-Star Game MEXSPORT

Chivas ahora se centra en Leagues Cup

El Guadalajara se prepara para su participación en la Leagues Cup 2026, donde enfrentará a LAFC el 5 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, a FC Dallas el 8 de agosto en PayPal Park (San José) y a Seattle Sounders el 12 de agosto en el Lumen Field.

El grupo es exigente y representa una deuda pendiente: el Rebaño busca por fin avanzar de fase en un torneo en el que históricamente no ha brillado.

Milito cuenta con un plantel renovado y con varios mundialistas reincorporados, además de refuerzos como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Sin embargo, la irregularidad goleadora del inicio de Liga MX obliga a mejorar la definición si quieren competir de tú a tú contra rivales de la MLS que llegan con ritmo y estrellas.

Convocatoria de Chivas para la Leagues Cup 2026

PORTEROS

Raúl Rangel

Raúl Rangel Óscar Whalley

Ángel Romero

DEFENSAS

José Castillo

José Castillo Diego Campillo

Bryan González

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Luis Rey

Ángel Chávez

Micky Tapias

MEDIOS

Luis Romo

Luis Romo Omar Govea

Brian Gutiérrez

Efraín Álvarez

Rubén González

Kevin Castañeda

DELANTEROS