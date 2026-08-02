Chivas: La convocatoria del Guadalajara para Leagues Cup
El Guadalajara buscará hacer una gran participación en Leagues Cup, un torneo que siempre se le complica. Te presentamos a los jugadores rojiblancos que viajaron a Estados Unidos
Chivas se mantiene con dudas en el arranque del Apertura 2026. El Rebaño de Gabriel Milito suma apenas cuatro puntos tras tres jornadas.
El equipo genera buen futbol y muestra identidad, pero le cuesta encontrar el gol con regularidad y convertir las ocasiones claras.
Roberto Alvarado ha resuelto partidos clave, pero el resto de la delantera aún no acompaña de forma consistente y las dudas sobre la eficacia de cara al arco persisten justo cuando comienza un parón importante.
Chivas ahora se centra en Leagues Cup
El Guadalajara se prepara para su participación en la Leagues Cup 2026, donde enfrentará a LAFC el 5 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, a FC Dallas el 8 de agosto en PayPal Park (San José) y a Seattle Sounders el 12 de agosto en el Lumen Field.
El grupo es exigente y representa una deuda pendiente: el Rebaño busca por fin avanzar de fase en un torneo en el que históricamente no ha brillado.
Milito cuenta con un plantel renovado y con varios mundialistas reincorporados, además de refuerzos como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.
Sin embargo, la irregularidad goleadora del inicio de Liga MX obliga a mejorar la definición si quieren competir de tú a tú contra rivales de la MLS que llegan con ritmo y estrellas.
Convocatoria de Chivas para la Leagues Cup 2026
PORTEROS
- Raúl Rangel
- Óscar Whalley
- Ángel Romero
DEFENSAS
- José Castillo
- Diego Campillo
- Bryan González
- Daniel Aguirre
- Richard Ledezma
- Miguel Gómez
- Luis Rey
- Ángel Chávez
- Micky Tapias
MEDIOS
- Luis Romo
- Omar Govea
- Brian Gutiérrez
- Efraín Álvarez
- Rubén González
- Kevin Castañeda
DELANTEROS
- Jordan Carrillo
- Roberto Alvarado
- Jonathan Pérez
- Ángel Sepúlveda
- Armando González
- Ricardo Marín