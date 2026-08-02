México cierra la lucha de los Juegos Centroamericanos 2026 con un bronce en grecorromana

La disciplina de lucha llegó a su final en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la modalidad de lucha grecorromana, última del calendario.

En el cierre de la actividad, México tuvo presencia en seis combates por medalla de bronce. La delegación mexicana consiguió una presea con Emmanuel Benítez en la categoría de los 77 kilogramos, mientras que los otros cinco representantes nacionales perdieron sus respectivos duelos.

Emmanuel Benítez gana bronce en lucha grecorromana

El luchador mexicano Emmanuel Benítez consiguió la medalla de bronce en la categoría de los 77 kilogramos de lucha grecorromana al vencer a Luis Centeno de Puerto Rico en el combate por el tercer lugar.

Benítez había perdido previamente contra Jair Cuero de Colombia. El colombiano avanzó hasta la final, lo que permitió al mexicano mantenerse en competencia a través del repechaje y disputar uno de los combates por el bronce.

En esa instancia, Benítez derrotó al puertorriqueño Luis Centeno para conseguir la única medalla de México durante la jornada de lucha grecorromana.

En la misma categoría, David Choc de Guatemala consiguió la otra medalla de bronce. Jair Cuero se quedó con el oro y Lui Medinas de Venezuela obtuvo la plata.

Benítez derrotó a Luis Centeno. Jonathan Duenas/Mexsport

México pierde cinco combates por la medalla de bronce

Además de la presea conseguida por Emmanuel Benítez, otros cinco mexicanos tuvieron la oportunidad de subir al podio, pero perdieron sus respectivos combates por el bronce.

En la categoría de los 60 kilogramos, Alexis Rodríguez accedió al combate por el tercer lugar mediante el repechaje y enfrentó al venezolano Reiber Rodríguez, quien se llevó la victoria. Los bronces fueron para Rodríguez y Andrés González de Panamá, mientras que Yerony Liria de República Dominicana consiguió la plata y Kevin de Armas de Cuba, el oro.

Alexis Rodriguez cayó en el combate por el bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

En los 67 kilogramos, Irving Salazar perdió la semifinal contra Carlos González de Colombia. Posteriormente enfrentó a Jonathan Elisee de República Dominicana por el bronce, pero tampoco pudo conseguir la victoria. Elisee y José Varela de Guatemala subieron al podio con los bronces, Carlos González obtuvo la plata y Yonat Veliz de Cuba se quedó con el oro.

Irving Salazar perdió la medalla de bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

José Vargas también tuvo la oportunidad de disputar una medalla en los 87 kilogramos después de perder contra Daniel Gregorich de Cuba, quien posteriormente avanzó a la final. El mexicano accedió al combate por el bronce mediante el repechaje, donde cayó frente al venezolano Luis Avendaño.

Los bronces de esta categoría fueron para Avendaño y Alek Ortiz de Puerto Rico. Johan Batista de República Dominicana obtuvo la plata y Daniel Gregorich de Cuba conquistó el oro.

José Vargas no logró el bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

En los 97 kilogramos, Dorian Trejo perdió en los cuartos de final frente a Kevin Mejía de Honduras. El avance del hondureño hasta la final permitió que Trejo ingresara al repechaje y posteriormente disputara el bronce contra Gabriel Rosillo de Cuba, quien se llevó la victoria.

Rosillo y Juan Díaz de Venezuela consiguieron los bronces, Carlos Adames de República Dominicana obtuvo la plata y Kevin Mejía se quedó con el oro.

Dorian Trejo cayó en el duelo por el bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

Finalmente, en los 130 kilogramos, Luis López llegó al combate por el bronce mediante el repechaje después de perder en cuartos de final contra Gino Ávila. En el duelo por la medalla, el mexicano cayó frente a Moisés Pérez de Venezuela.

Pérez y James Ford III de Puerto Rico obtuvieron las medallas de bronce, Gino Ávila se quedó con la plata y Oscar Pino de Cuba conquistó el oro.

Luis Lopez no logró el bronce. Jonathan Duenas/Mexsport

México termina tercero en el medallero de lucha

Con el cierre de la lucha grecorromana terminó la actividad de la disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México finalizó en el tercer lugar del medallero de lucha con nueve preseas totales: un oro, cinco platas y tres bronces.

Cuba terminó como líder de la disciplina con 10 medallas de oro y cinco de bronce.