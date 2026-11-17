La exigencia para la Selección Mexicana será remontar ante los caribeños en Monterrey, luego de haber caído 3-2 en Jamaica, un resultado que no se producía desde hace más de 18 años. Además, fue la primera vez en la historia que el conjunto jamaicano consiguió marcarle tres goles al Tricolor.

Rafael Márquez llega al BBVA no solo con la obligación de conseguir la remontada, sino también con el peso de que aún no conoce la victoria al frente de sus dirigidos desde que asumió el cargo de Director Técnico. El balance es negativo para el estratega, pues sus números registran cinco partidos disputados, con dos empates y tres derrotas. Asimismo, su equipo apenas ha marcado cuatro tantos y ha encajado 10.

En caso de que Rafael Márquez no consiga una victoria al mando de la Selección Mexicana ante Jamaica, se convertirá en el peor arranque en la historia de un entrenador al frente del Tricolor, desde Ignacio Trelles en 1960. Por ello, el estratega mexicano no solo tiene la obligación de conseguir la remontada para mantenerse con vida en la Concacaf Nations League, sino también de evitar que su inicio quede marcado por una estadística negativa en la historia del combinado nacional.

Rafa Márquez prepara cambios en defensa

Entre las posibles modificaciones para el cuadro nacional se encuentra la sustitución de Jesús Gallardo por Mateo Chávez, quien llega en mejor momento, pues en la liga neerlandesa ostenta cinco contribuciones de gol en 12 partidos, lo que lo coloca como uno de los mejores laterales izquierdos de la Eredivisie.

Mateo Chávez sigue exhibiendo buen futbol en Países Bajos. Redes Sociales

De igual manera, César Montes irá al banquillo, pues su falta de ritmo es evidente, ya que no juega con el Lokomotiv de Moscú desde el 25 de octubre.

¿Cómo y dónde ver México vs Jamaica?

Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León.

Partido: México vs Jamaica, cuartos de final de vuelta de la Concacaf Nations League.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, VIX, PrimeVideo y Claro Sports Premium en YouTube.