El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, viajó este sábado a Zúrich, Suiza, con el objetivo de representar al balompié nacional en el Congreso Extraordinario de la FIFA que se celebrará el próximo lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la FMF, la sesión extraordinaria será presidida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dará inicio en punto de las 8:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante esta asamblea con las federaciones afiliadas al organismo rector del futbol internacional, se designarán y anunciarán de manera oficial los países sede que albergarán las ediciones de la Copa Mundial Femenina de 2031 y 2035.

La histórica candidatura de México para 2031

México busca organizar por primera vez en su historia una Copa Mundial Femenina de categoría mayor mediante una candidatura conjunta, presentada en alianza con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

El proyecto de la Concacaf llega a la votación del lunes tras haber superado satisfactoriamente la evaluación técnica de la FIFA, obteniendo una calificación de 4.4 sobre 5 puntos, y compitiendo como candidatura única para dicha edición.

De ratificarse la designación por parte del Congreso, el torneo de 2031 marcará un doble hito en el deporte mundial: será el primer mundial femenino organizado simultáneamente por cuatro países y el primero en disputarse con un formato ampliado de 48 selecciones.

Para albergar los encuentros de esta justa internacional, la propuesta presentada ante la FIFA contempla un total de 20 sedes, de las cuales cuatro se ubican en territorio mexicano: el Estadio Banorte en la Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio TSM Corona en Torreón.