La cancha del Ramón Sánchez-Pizjuán fue testigo de una nueva vibrante edición de ‘El Gran Derbi’ en el que con un agónico gol de último minuto, Sevilla rescató el empate en casa ante el Betis (1-1).

Lamentablemente para la afición mexicana, el mediocampista del Tri, Álvaro Fidalgo, no vio acción en este importante encuentro y se quedó en la banca los 90 minutos.

Agónico empate en Sevilla

El partido se vivió con mucha intensidad desde el minuto 1 hasta el 90, sin embargo, el gol no apareció durante la primera mitad y fue hasta el comienzo de la segunda parte que los verdiblancos abrieron el marcador.

Corría el minuto 50’ cuando Antony tomó el balón en tres cuartos de cancha, la defensa del Sevilla no lo presionó y el brasileño del Betis aprovechó para disparar de pierna izquierda a primer poste y poner el 1-0 parcial.

Cuando todo apuntaba a que el Real Betis Balompié sacaría los tres puntos de la casa del acérrimo rival, un error del arquero le dio el empate a Sevilla.

Tras un rechace de centro el balón le quedó a Kike Salas en los linderos del área, el español no dudó en disparar, su disparo raso no llevaba mucha colocación pero si algo de potencia, lo que ocasionó que a Valles, arquero del Betis, se le escapara el esférico por debajo de las piernas y darle a Sevilla el 1-1 al minuto 90’.

Fidalgo sigue sin afianzarse en España

La temporada 2026/2027 está resultando una auténtica pesadilla para Álvaro Fidalgo, quien casi no ha tenido minutos cuando el año futbolístico está casi por llegar a la mitad.

Casi por llegar a diciembre, Fidalgo apenas ha participado en cuatro partido y registra 95 minutos sumando ya todas las competencias.