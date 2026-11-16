Rafael Márquez derroca la necedad que a veces presentan los entrenadores. Luego de la descarnada presentación en Jamaica el fin de semana, el técnico nacional prevé cambios en su alineación.

Márquez suele anticipar un plan de juego similar al que México tuvo en el Mundial. Es decir, una línea de cuatro defensas en la que se cuela Erik Lira como líbero; dos contenciones o mediocampistas de fuelle y pase y tres hombres en el ataque... nada del otro mundo.

El problema es cuando la capacidad de los futbolistas no se asoma como en el Mundial y comienzan las dudas.

LA PORTERÍA ES DEL TALA RANGEL

De entrada, lo único que tiene Márquez seguro es a un puñado de jugadores en los que confía y otros que lo han ido decepcionando.

Raúl 'Tala' Rangel con la Selección Mexicana MEXSPORT

Nada moverá al arquero de las Chivas, ni siquiera las inflamaciones que tuvo su discusión con Julián Quiñones en el segundo gol jamaicano. Márquez, desde que estaba el Mundial, apoyó a Rangel por encima de Carlos Acevedo y Memo Ochoa.

En la defensa puede haber movimientos por necesidad y otros por precaución. Lo primero obedece al bajo nivel de juego de Jesús Gallardo, que sería reemplazado por la lateral izquierda por Mateo Chávez. La otra es por cuidar a César Montes, que iría a la banca, aunque el propio jugador ha pedido al técnico participar, al menos 60 minutos.

SANTI GIMÉNEZ, A LA BANCA

En el medio campo coexiste el inamovible Erik Lira con Gilberto Mora y Luis Romo, la que para el técnico es su mejor línea.

En el ensayo final, se probó a Armando León, pero es un hecho que el entrenador podría apostar antes que él por Armando González, ya que cuentan al interior, esta primera convocatoria es para introducirlo al mundo de la Selección y no para quemarlo. El juego se puede poner complicado y si León falla alguna, su carrera se puede truncar.

El que está condenado a salir de la titularidad es Santiago Giménez, quien pone mucho empeño en los entrenamientos, pero es errático ante la portería rival.