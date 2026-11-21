Los momentos más difíciles de un futbolista no siempre se viven dentro de la cancha. Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, es prueba de ello.

En una larga y amena charla con el podcast oficial del equipo cementero, Charly hizo un recuento de los altibajos que ha tenido su carrera. desde que debutó con Rayados de Monterrey, su paso por el futbol europeo de formación y obviamente, las glorias que ha vivido con Cruz Azul y la Selección Mexicana.

Pero uno de los momentos más emotivos que compartió el jugador de 29 años, fue cuando se enteró que -pese a ser constante en las convocatorias de Javier Aguirre- no estuvo considerado en la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La anécdota, según cuenta Charly, definitivamente le sirvió para tomar sus sentimientos como envión para ganar junto con Cruz Azul el décimo título para la institución.

Me llama Iván (Alonso, director deportivo del equipo), y me dice: te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que no vas a estar en el Mundial, sé que es un golpe duro. Y la buena es que vas a ser el capitán que nos va a llevar a ganar la décima”, así de crudo narró el momento Charly Rodríguez sobre su ausencia en el Mundial pasado.

Otro aspecto vital para salir adelante del mal trago, fue que poco tiempo atrás, la familia Rodríguez se incrementó con el nacimiento de su primer bebé.

“Y le dije sí, así va a ser. Entré, le dije a mi esposa, lloré, normal. Le hablé a Erik (Lira) para felicitarlo (...) y de ahí le hablé al Toro (Fernández) y le dije: hermano, no voy a estar en el Mundial, pero vamos por la diez”, recordó.

Charly Rodríguez cumplió la promesa. Avanzaron a la final que disputaron contra Pumas en Ciudad Universitaria. En ese Estadio, con el gafete de capitán, levantó la décima copa para la institución.

“Desde ese momento que fui papá en mi vida algo cambió. Todo el que es papá dirá lo mismo. Desde que sabes que vas a tener alguien que va a ser responsabilidad tuya, algo cambia y muchas cosas dejan de importante o a muchas cosas les tomas menos importancia”, mencionó.

Otro de los tragos amargos que recordó Charly Rodríguez en la entrevista fue el momento en que la directiva de Rayados de Monterrey le informó que dejaría de pertenecer a la institución para militar con Cruz Azul.