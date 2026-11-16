Rafa Márquez y la Selección Mexicana viven un oscuro momento en este inicio de era del Káiser de Michoacán, manteniendo 5 partidos sin victoria desde que tomó las riendas del Tri; en 2001, el combinado nacional también vivía un momento complejo, en donde Tano de Nigris fue el comandante de la goleada a Jamaica.

Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y Jamaica son los verdugos de Rafa Márquez en este inicio de gestión, racha que deseará sepultar este martes 17 de noviembre cuando en Monterrey se enfrente a los Reggae Boyz que van por un golpe de autoridad en los Cuartos de Final correspondientes a la Nations League de Concacaf 2026-27.

Para mantenerse con vida en el certamen, los comandados por el estratega nacional tendrán que conseguir su primer triunfo bajo su mandato, de lo contrario, serán eliminados y no estarán de manera directa en la siguiente edición de la Copa Oro, aspecto que tocaría de fondo las bases del proyecto de Márquez.

México cayó 2-3 frente a Jamaica en Kingston durante los Cuartos de Final en la Nations League de Concacaf 2026-27. Mexsport

México ya rompió mal momento con goleada ante Jamaica

Con la mira puesta en la clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002, México arrancaba las eliminatorias con dos partidos sin ganar, mientras que en su primer compromiso en el Hexagonal Final cayeron 2-0 frente a Estados Unidos en patio ajeno, lo que obligaba a los entonces dirigidos por Enrique Meza.

La respuesta se necesitaba de manera inmediata y, con dos anotaciones de Antonio de Nigris -quien este 15 de noviembre cumplió 17 años años de haber fallecido- el Tri volvía a respirar aquel 25 de marzo de 2001 en la cancha del Estadio Azteca, encuentro en el que Jared Borgetti también contribuyó con un doblete que finiquitaba el 4-0 en favor de la escuadra mexicana.

Luego de 3 partidos sin ganar, México goleó 4-0 a Jamaica en el Estadio Azteca durante el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Mexsport

Este martes 17 de noviembre, México deberá de volver a dejar de lado la ilusión que podría generar un combinado nacional para ser prácticos, triunfar ante Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey y conseguir tanto su boleto al Final Four de Concacaf como su sitio directo en la Copa Oro 2027, evitando un papelón que ponga -al menos- en tela de juicio la continuidad de Rafa Márquez.

BFG