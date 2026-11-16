El recuerdo vence a la ilusión: Después de 25 años, México busca repetir dosis ante Jamaica
Entre las dudas que genera el Tri, México intentará repetir la dosis que funcionó ante Jamaica en 2001 durante el inicio de las Eliminatorias Mundialistas
Rafa Márquez y la Selección Mexicana viven un oscuro momento en este inicio de era del Káiser de Michoacán, manteniendo 5 partidos sin victoria desde que tomó las riendas del Tri; en 2001, el combinado nacional también vivía un momento complejo, en donde Tano de Nigris fue el comandante de la goleada a Jamaica.
Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y Jamaica son los verdugos de Rafa Márquez en este inicio de gestión, racha que deseará sepultar este martes 17 de noviembre cuando en Monterrey se enfrente a los Reggae Boyz que van por un golpe de autoridad en los Cuartos de Final correspondientes a la Nations League de Concacaf 2026-27.
Para mantenerse con vida en el certamen, los comandados por el estratega nacional tendrán que conseguir su primer triunfo bajo su mandato, de lo contrario, serán eliminados y no estarán de manera directa en la siguiente edición de la Copa Oro, aspecto que tocaría de fondo las bases del proyecto de Márquez.
México ya rompió mal momento con goleada ante Jamaica
Con la mira puesta en la clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002, México arrancaba las eliminatorias con dos partidos sin ganar, mientras que en su primer compromiso en el Hexagonal Final cayeron 2-0 frente a Estados Unidos en patio ajeno, lo que obligaba a los entonces dirigidos por Enrique Meza.
La respuesta se necesitaba de manera inmediata y, con dos anotaciones de Antonio de Nigris -quien este 15 de noviembre cumplió 17 años años de haber fallecido- el Tri volvía a respirar aquel 25 de marzo de 2001 en la cancha del Estadio Azteca, encuentro en el que Jared Borgetti también contribuyó con un doblete que finiquitaba el 4-0 en favor de la escuadra mexicana.
Este martes 17 de noviembre, México deberá de volver a dejar de lado la ilusión que podría generar un combinado nacional para ser prácticos, triunfar ante Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey y conseguir tanto su boleto al Final Four de Concacaf como su sitio directo en la Copa Oro 2027, evitando un papelón que ponga -al menos- en tela de juicio la continuidad de Rafa Márquez.
BFG