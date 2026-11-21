El AC Milan tiene en la mira a Endrick, delantero del Real Madrid, de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. Gerry Cardinale, presidente del conjunto italiano, elogió al atacante brasileño y dejó abierta la posibilidad de buscar su incorporación en enero.

Este proyecto va mucho más allá de un solo jugador. Es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, en su posición. Le tengo un enorme respeto. Veremos qué es posible hacer en el mercado de fichajes", expresó el dirigente milanista.

Cardinale también reconoció que el mercado invernal representa un desafío para los clubes, por lo que el Milan analizará cuidadosamente sus movimientos antes de realizar cualquier inversión.

El mercado de fichajes de enero siempre es difícil. Hay que estar preparados y saber aprovechar las oportunidades. Lo único que puedo garantizar es que no tomaremos ninguna decisión con la que no estemos plenamente convencidos. Invertiremos dinero, pero lo haremos de manera inteligente y con la intención de mantener la coherencia con el proyecto", agregó.

Endrick podría salir del Real Madrid en busca de minutos

La situación de Endrick en el Real Madrid podría abrirle las puertas a una salida durante el próximo mercado de invierno. La competencia en el ataque madridista, especialmente con Kylian Mbappé, ha complicado sus oportunidades de juego.

El propio delantero brasileño reconoció que todavía desconoce cuál será su futuro en enero, aunque dejó claro que su prioridad es encontrar el mejor camino para su carrera profesional.

No sé lo que va a ocurrir en enero (en la nueva ventana de transferencias). Eso está en manos de Dios. Tan solo pido que sea lo mejor para mi carrera. Lo que tenga que ocurrir que ocurra. Voy a seguir con los pies en el suelo para hacer lo mejor", comentó mientras se encontraba concentrado con la selección de Brasil.

El atacante también reconoció la dificultad de competir por un lugar en el once titular con Mbappé, a quien considera uno de los mejores futbolistas del mundo.

Entre la competencia interna y la lesión que sufrió, Endrick apenas ha disputado 141 minutos en siete partidos durante la temporada, una cifra que refleja sus pocas oportunidades en el conjunto dirigido por el Real Madrid.

Pese a este escenario, el brasileño no está desesperado por encontrar un nuevo equipo y mantiene la esperanza de recibir más oportunidades. Mientras tanto, el AC Milan permanece atento a su situación y podría convertirse en una alternativa para el futuro del joven delantero.