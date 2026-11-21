El ala defensiva de los Tennessee Titans, Jaylen Harrell, fue hospitalizado de emergencia luego de verse involucrado en un grave percance vial en su ciudad natal de Tampa, Florida.

La franquicia de la NFL dio a conocer la situación a través de un comunicado oficial emitido este sábado 21 de noviembre, en el que precisó que el accidente ocurrió un día antes, el viernes 20 de noviembre, lo que derivó en el traslado inmediato del atleta de 24 años a un centro médico de la localidad.

"Hemos estado en comunicación constante con la familia de Jaylen y seguimos trabajando para recabar más información", detalló la organización deportiva en su postura pública sobre el estado de su jugador.

Asimismo, el equipo de Tennessee confirmó que el defensivo continúa bajo supervisión especializada tras el incidente: "En este momento, Jaylen permanece en el hospital y continúa recibiendo atención médica".

Aunque la directiva de los Titans no reveló detalles específicos sobre las causas del choque ni el parte médico exacto, pidió a los medios de comunicación y aficionados que "se respete la privacidad de Jaylen y su familia en este momento", asegurando que ofrecerán una actualización cuando resulte pertinente.

Jaylen Harren en su temporada de novato con Titans REUTERS

El camino de Jaylen Harrell hacia la NFL

Nacido en Tampa, Harrell destacó desde su etapa en la escuela preparatoria Berkeley antes de dar el salto al futbol americano universitario con los Wolverines de la Universidad de Michigan, programa con el que conquistó el campeonato nacional del College Football Playoff en la temporada 2023 y recibió una mención honorífica en la conferencia Big Ten.

Tras consolidar su etapa colegial como campeón nacional, el defensor dio el paso al profesionalismo al ser reclutado por los Tennessee Titans en la séptima ronda del Draft de la NFL de 2024, franquicia con la que ha desarrollado su carrera en la liga.