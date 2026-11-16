En busca de la remontada ante Jamaica, la Selección Mexicana contará con prácticamente la casa llena a su favor. Las expectativas para salir avante de la serie de cuartos de final de la Nations League Concacaf son enormes, según el reflejo de las taquillas.

El combinado nacional que dirige Rafael Márquez llegará a la vuelta con desventaja de 2-3. Sin embargo, a diferencia del Estadio Nacional de Kingston, el escenario de este martes por la noche en el Gigante de Acero promete ser abrumador.

Quedan boletos en el portal web de la boletera oficial. Pero son de los sectores CSP, con un costo de poco más de 4 mil pesos cada uno.

Quedan localidades disponibles en los sectores CSP del complejo mundialista y casa de los Rayados de Monterrey. Ticketmaster

Dichas entradas que rondan los 4 mil 320 pesos y 5 mil 040 pesos no se han agotado, pese a que eran las únicas disponibles en Monterrey desde el pasado 20 de octubre, cuando el resto de las localidades se agotaron.

El aforo estimado para el martes 17 de noviembre es de 53 mil 529 espectadores, similar a lo que registran los duelos de alta demanda de los Rayados del Monterrey, incluso de los partidos que albergó el recinto durante la Copa del Mundo 2026. Mientras que el dispositivo de seguridad abarcará más de 500 elementos de Seguridad Pública.

La eliminatoria con Jamaica representará el partido 35 de México en una cancha regiomontana; será el primero de carácter oficial en el BBVA, una vez que en el 2018 un representativo azteca disputó un amistoso contra Costa Rica (3-2).

Cabe destacar que la gestión de la FMF por traer a la Selección Mexicana al Gigante de Acero era una deuda moral con el aficionado regio, al no poderse concretar juegos de preparación y del Mundial 2026.

Hoy, en la nueva era de Rafael Márquez como seleccionador, la fiesta que alista del BBVA es un cuchillo de doble filo ante la presión por remontarle a Jamaica (2-3). Se ha visto en Estados Unidos y en el propio Estadio Azteca que la afición resulta volátil ante los fracasos en competiciones Concacaf.