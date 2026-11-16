México y Jamaica, dos realidades muy distintas en la Concacaf Nations League

México y Jamaica llegan a Monterrey para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League con realidades muy distintas. La distancia entre ambas selecciones se hace evidente en el valor de sus jugadores, pero también en la infraestructura, los recursos y hasta las condiciones en las que realizan sus traslados. Dos equipos con el mismo compromiso deportivo, pero con panoramas muy diferentes en la cancha.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, la plantilla de Jamaica está valuada en 13.25 millones de euros, una cifra que contrasta con los aproximadamente 221.3 millones de euros que alcanza el representativo mexicano. La diferencia es de más de 208 millones, aunque hay un dato que dimensiona todavía mejor esa distancia: Gilberto Mora, por sí solo, tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, casi el doble que todo el equipo caribeño.

Pese a esa diferencia económica, Jamaica cuenta con futbolistas que desarrollan su carrera en distintos países de Europa. Inglaterra concentra buena parte de sus representantes, con elementos como Joël Latibeaudiere, del Coventry City; Tyreece Campbell, del Charlton Athletic, y Tyrese Hall, perteneciente al Tottenham. También tiene jugadores en Escocia, Austria, Rumania, Serbia, Azerbaiyán e Israel, además de varios que militan en divisiones del futbol estadounidense.

Pero las diferencias entre ambos combinados también quedaron expuestas desde el momento de trasladarse a Monterrey

Rafael Márquez suma cinco partidos al frente del Tri sin conseguir una victoria. Mexsport

La selección jamaicana tuvo que organizar su viaje en vuelos comerciales y dividir a su delegación en dos grupos. Una parte salió con una escala en Miami, mientras que la otra tomó la ruta vía Panamá.

La logística fue completamente distinta para México. El equipo nacional abordó un vuelo chárter directo a Monterrey, acompañado por un staff de más de 50 personas que facilitaron cada detalle de su traslado.

La escena en el aeropuerto también permitió observar las diferencias. Mientras los futbolistas mexicanos contaron con personal para atender la logística de su equipaje y documentación, los caribeños realizaron estos procedimientos por cuenta propia, cargaron sus pertenencias y hasta tuvieron oportunidad de convivir con aficionados que se acercaron a saludarlos mientras esperaban el abordaje.

Dos selecciones que persiguen el mismo boleto, pero que llegan desde contextos muy distintos. México representa una estructura con mayores recursos y comodidades; Jamaica, un equipo que debe resolver con menos herramientas los detalles que rodean su preparación. Hasta el momento, todas esas diferencias han quedado a un lado, con Jamaica teniendo ventaja en la serie.