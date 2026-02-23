“Del Toro puede ser aún más grande que Pogacar”; Tiberi enciende el debate

Isaac del Toro no solo ganó el UAE Tour. Lo controló. Lo endureció. Lo rompió cuando quiso. Y en el proceso obligó al pelotón internacional a mirarlo ya no como promesa, sino como referencia real del ciclismo actual.

El mexicano arrancó 2026 con la misma autoridad con la que cerró 2025. No está en plenitud física —nadie lo está en esta parte del calendario—, pero aun así fue capaz de tensar el grupo con viento en contra, imponerse en un embalaje masivo y después rematar en los finales en alto. No esperó errores. Provocó diferencias.

Quien terminó más cerca fue Antonio Tiberi, segundo en la clasificación general y testigo directo del golpe de autoridad. El italiano no se escondió detrás de matices. Primero elogió: “Isaac es un gran campeón”. Luego elevó la apuesta: “Del Toro puede ser aún más grande que Pogacar”.

La comparación apunta inevitablemente a Tadej Pogačar, el estándar generacional. El esloveno fue podio en su primera grande y convirtió la agresividad ofensiva en método de conquista. Medirse contra ese parámetro no es menor. Tampoco gratuito.

¿Es una exageración? Tal vez. Pero no es una frase lanzada al aire. Tiberi ya había visto al mexicano en el Giro 2025 y ahora volvió a sentirlo en las piernas. La percepción cambia cuando el rival no te gana por detalles, sino por potencia sostenida, por lectura táctica y por capacidad para marcar el ritmo cuando la carrera explota.

El riesgo está en la etiqueta. En el ciclismo de élite, las coronas prematuras pesan. Del Toro tiene el motor, la explosividad y el respaldo de un equipo que lo reconoce como jefe de filas. Lo que sigue es sostenerlo durante tres semanas completas, año tras año, bajo presión constante. Ahí es donde se construyen las leyendas.

Mientras tanto, Tiberi también libra su propio examen. Tras un quinto puesto en el Giro 2024 y varias interrupciones por caídas y enfermedades, necesita confirmar que puede liderar en el Tour de Francia. El talento está; la consistencia es la deuda.

Del Toro, en cambio, ya tiene otro estatus. Cuando tus rivales empiezan a compararte con el mejor del mundo, el debate deja de ser una ilusión. Se convierte en posibilidad. Y en el ciclismo actual, eso significa que algo grande —muy grande— está en marcha.