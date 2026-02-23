Refuerzos de Pumas responden: Juninho, Carrillo y Antuna impulsan el gran paso en Liga MX

Tras siete jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, los Pumas viven uno de sus mejores arranques en torneos cortos: cuatro victorias, tres empates y cero derrotas, números que los colocan en la tercera posición con 15 puntos y con la etiqueta de equipo protagonista.

El conjunto universitario no solo suma, también convence. Compacto, solidario y con refuerzos que cayeron de pie, el equipo auriazul ha encontrado identidad bajo el mando de Efraín Juárez, quien destacó el compromiso total de su plantel.

Todo esto que está pasando es por los jugadores, porque creen, porque lo demuestran en cada pelota, en cada pase, en cada control, cuando se tienen que tirar de cabeza lo hacen y eso para un técnico creo que es lo más difícil, convencer”, expresó el timonel felino.

Desde su llegada en el Clausura 2025, Juárez sabía que la expectativa sería alta tras su paso por el futbol colombiano. Sin embargo, dejó claro que el cambio no sería inmediato.

Siempre habrá la expectativa contra la realidad, desde que llegué, después de mi paso en Colombia, la expectativa es que iba a cambiar esto de un día para otro, pero la realidad es que necesito a todos, a la directiva, a mi staff, al cuerpo técnico y a los jugadores, paso a paso hemos ido revirtiendo esa situación”, declaró Efraín.

Los jugadores que llegaron a reforzar a los Pumas para el Clausura 2026 se han adaptado a la idea de juego de Efraín Juárez Pumas MX

Refuerzos de Pumas: claves en el invicto del Clausura 2026

El mercado de fichajes ha sido determinante en el sólido presente de los universitarios. La directiva apostó fuerte y, hasta ahora, la jugada ha salido redonda.

Juninho, gol y asistencias inmediatas

El brasileño Juninho suma tres goles y una asistencia en siete partidos, cuatro como titular. Su movilidad y definición le han dado variantes al ataque felino.

Robert Morales, peligro constante

El paraguayo Robert Morales registra dos goles y una asistencia en siete encuentros (seis como titular). Su presencia física y lectura ofensiva han generado constantes dolores de cabeza a las defensas rivales.

Jordan Carrillo, explosión en medio campo

Uno de los nombres propios del torneo es Jordan Carrillo, titular en los seis partidos que ha disputado. Marcó dos goles en la goleada 4-0 ante Santos Laguna, su exequipo, confirmando su impacto inmediato en el mediocampo auriazul.

Jordan Carrillo ha sido pieza clave en el mediocampo de los Pumas Mexsport

César Garza, equilibrio y recuperación

Procedente del futbol escocés, César Garza se ha vuelto pieza clave en la contención. Recupera, distribuye y equilibra. Su labor silenciosa sostiene el funcionamiento colectivo.

Uriel Antuna, aporte oportuno

Aunque ha tenido participación gradual, Uriel Antuna ya marcó diferencia con una asistencia que significó el triunfo ante el Puebla. Se espera que conforme avance el torneo recupere su mejor versión.

Se espera que Uriel Antuna retome su mejor nivel con los Pumas Mexsport

Jesús Rivas, carácter en defensa

El canterano Jesús Rivas volvió tras su préstamo y ha respondido con personalidad, destacando en el triunfo ante Tigres UANL en la Jornada 2.

El único refuerzo sin minutos hasta ahora es Antonio Leone, defensa mexicoamericano que llegó a préstamo desde Monterrey.

Antonio Sancho y la directiva, acierto en el mercado

El vicepresidente deportivo Antonio Sancho y la directiva universitaria parecen haber acertado en la elección de refuerzos. Hoy, Pumas no solo está invicto, sino que proyecta solidez, competencia interna y argumentos para pelear en la parte alta del Clausura 2026.

El reto será mantener el paso y confirmar que este arranque no es casualidad, sino el inicio de una candidatura seria al título.