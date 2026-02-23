Ulises Dávila es declarado culpable en Australia por caso de apuestas ilegales

La carrera de Ulises Dávila dio un giro abrupto lejos de México. El exjugador de Chivas y del Chelseafue declarado culpable en Australia por su participación en un esquema de apuestas ilegales que involucró la manipulación de tarjetas amarillas en partidos de la A-League entre 2023 y 2024.

El fallo fue emitido por el Tribunal Local de Downing Centre, en Sídney, que le impuso una multa de 11 mil dólares tras aceptar su responsabilidad en los hechos. La investigación determinó que el entonces capitán del Macarthur FC se coordinó con un colombiano identificado como “J Col” para influir en acciones disciplinarias específicas dentro de cinco encuentros oficiales.

Uno de los episodios clave ocurrió antes del partido del 9 de diciembre de 2023. En la plataforma BetPlay se registraron 50 apuestas consideradas sospechosas, con ganancias superiores a 200 mil dólares. Parte del dinero terminó en una cuenta extranjera. Aunque no se comprobó que Dávila recibiera directamente beneficios económicos, sí quedó acreditado que entregó 10 mil dólares a cada uno de sus compañeros involucrados como compensación por su participación.

La magistrada Marguerite Vassall fue clara al dictar sentencia: aunque las acciones no modificaron los marcadores finales, “en cierta medida, esto desacredita la integridad del juego”. El señalamiento impacta directamente en la credibilidad del futbol profesional y coloca el caso en una dimensión que va más allá de una simple infracción administrativa.

Tras conocerse la resolución, Dávila publicó un mensaje en el que asumió su responsabilidad.

“Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida. Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido”, escribió el futbolista mexicano.

“Mi enfoque ahora es seguir adelante con responsabilidad, reconstruir mi camino y dedicarme plenamente a mi familia y a mi futuro”.

El Macarthur FC suspendió de inmediato a los implicados tras su arresto, y actualmente ninguno mantiene contrato vigente en la liga australiana. Otros jugadores vinculados al caso recibieron medidas de buena conducta y evitaron antecedentes penales formales al considerarse que su papel fue secundario dentro del esquema.

El contraste con su pasado resulta inevitable. Formado en las Chivas de Guadalajara, Dávila fue considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. Disputó la Copa Mundial Sub 20 y a los 20 años fue fichado por el Chelsea, aunque nunca logró consolidarse en Inglaterra. Su mejor etapa llegó en el Wellington Phoenix, donde ganó la Medalla Johnny Warren como mejor jugador de la temporada 2020-21 antes de asumir la capitanía en Macarthur.

A la par de su crisis profesional, su vida personal también ha estado marcada por momentos difíciles. En 2022 sufrió la muerte repentina de su esposa, Lily Pacheco, madre de su hijo Ulises. En septiembre de 2025 habló públicamente de “aceptación y resiliencia” como aprendizaje tras enfrentar la justicia.

Hoy, Ulises Dávila enfrenta probablemente el reto más complejo de su vida: reconstruirse con la sombra de un caso que puso en entredicho la integridad del juego que lo llevó a recorrer el mundo.