México vs Inglaterra: Jordan Pickford, la víctima favorita de Raúl Jiménez

México se medirá ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, un cruce que promete emociones fuertes y que ya genera expectativa en todo el continente.

La Selección Mexicana, clasificada tras una sólida actuación en la fase de grupos, se enfrentará en el Estadio Ciudad de México a una Inglaterra siempre candidata al título.

La celebración por el gol de Jiménez fue eufórica. Eduardo Jiménez

Ambos equipos llegan con aspiraciones altas y un plantel capaz de definir el partido en cualquier momento, anticipando un encuentro vibrante que quedará en la memoria de los aficionados.

Pickford, el portero que más le ha anotado Raúl Jiménez

Raúl Jiménez ha convertido a Jordan Pickford en su víctima favorita en la Premier League. El delantero mexicano le ha anotado en 6 ocasiones al guardameta inglés, demostrando una capacidad especial para vulnerar su portería a lo largo de los años

Con la playera del Wolverhampton, el ‘Lobo de Tepejí’ le marcó 5 goles, mientras que con el Fulham lo hizo en una ocasión.

Solo Ben Foster aparece por debajo de Pickford con 5 goles en contra del mexicano, mientras que Lukasz Fabianski y Asmir Begovic comparten el tercer lugar con 4 anotaciones cada uno.

Inglaterra deberá tomar nota, porque el “Lobo” mexicano siempre ha encontrado la forma de hacer daño al portero de los Three Lions.

Todos los goles de Raúl Jiménez contra Pickford

Wolves 3-1 Everton, febrero 2019

2 goles - Premier League

Everton 3-2 Wolves, septiembre 2019

1 gol - Premier League

Wolves 3-0 Everton, julio 2020

1 gol (penal) Premier League

Wolves 2-1 Everton, noviembre 2021

1 gol - Premier League

Fulham 1-3 Everton, mayo 2025

1 gol - Premier League

Harry Kane elogió a Raúl Jiménez en el Mundial Mexsport

Porteros que más goles le ha anotado Raúl Jiménez



Jordan Pickford - 6 goles Ben Foster - 5 goles Lukas Fabianski y Asmir Begovic - 4 goles

Inglaterra se debe de cuidar de Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Raúl Jiménez (2) y Julián Quiñones (3) han sido las principales armas ofensivas de México en este Mundial 2026.

Sus goles han resultado determinantes para avanzar a octavos, mostrando que el ataque tricolor cuenta con delanteros en gran momento y capaces de desequilibrar cualquier defensa.

El binomio Jiménez-Quiñones representa una dupla peligrosa que ya demostró capacidad para generar peligro constante. Cualquier error en la marca podría costar caro ante estos goleadores.

El reto para los ingleses será neutralizar esta amenaza en el Azteca, donde el apoyo local potenciará aún más el ímpetu mexicano.