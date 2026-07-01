México vs Inglaterra: Jordan Pickford, la víctima favorita de Raúl Jiménez
Inglaterra luce como una selección muy complicada para México, sin embargo, Raúl Jiménez tiene la gran oportunidad de ser el héroe ante su víctima favoria: Pickford
México se medirá ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, un cruce que promete emociones fuertes y que ya genera expectativa en todo el continente.
La Selección Mexicana, clasificada tras una sólida actuación en la fase de grupos, se enfrentará en el Estadio Ciudad de México a una Inglaterra siempre candidata al título.
Ambos equipos llegan con aspiraciones altas y un plantel capaz de definir el partido en cualquier momento, anticipando un encuentro vibrante que quedará en la memoria de los aficionados.
Pickford, el portero que más le ha anotado Raúl Jiménez
Raúl Jiménez ha convertido a Jordan Pickford en su víctima favorita en la Premier League. El delantero mexicano le ha anotado en 6 ocasiones al guardameta inglés, demostrando una capacidad especial para vulnerar su portería a lo largo de los años
Con la playera del Wolverhampton, el ‘Lobo de Tepejí’ le marcó 5 goles, mientras que con el Fulham lo hizo en una ocasión.
Solo Ben Foster aparece por debajo de Pickford con 5 goles en contra del mexicano, mientras que Lukasz Fabianski y Asmir Begovic comparten el tercer lugar con 4 anotaciones cada uno.
Inglaterra deberá tomar nota, porque el “Lobo” mexicano siempre ha encontrado la forma de hacer daño al portero de los Three Lions.
Todos los goles de Raúl Jiménez contra Pickford
Wolves 3-1 Everton, febrero 2019
- 2 goles - Premier League
Everton 3-2 Wolves, septiembre 2019
- 1 gol - Premier League
Wolves 3-0 Everton, julio 2020
- 1 gol (penal) Premier League
Wolves 2-1 Everton, noviembre 2021
- 1 gol - Premier League
Fulham 1-3 Everton, mayo 2025
- 1 gol - Premier League
Porteros que más goles le ha anotado Raúl Jiménez
- Jordan Pickford - 6 goles
- Ben Foster - 5 goles
- Lukas Fabianski y Asmir Begovic - 4 goles
Inglaterra se debe de cuidar de Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Raúl Jiménez (2) y Julián Quiñones (3) han sido las principales armas ofensivas de México en este Mundial 2026.
Sus goles han resultado determinantes para avanzar a octavos, mostrando que el ataque tricolor cuenta con delanteros en gran momento y capaces de desequilibrar cualquier defensa.
El binomio Jiménez-Quiñones representa una dupla peligrosa que ya demostró capacidad para generar peligro constante. Cualquier error en la marca podría costar caro ante estos goleadores.
El reto para los ingleses será neutralizar esta amenaza en el Azteca, donde el apoyo local potenciará aún más el ímpetu mexicano.