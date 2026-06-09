A días del inicio del Mundial, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton para jugar segunda división

Raúl Jiménez cerró un capítulo en Londres y abrió otro en el lugar donde construyó algunos de los mejores momentos de su carrera europea. Apenas un día después de que Fulham confirmara oficialmente su salida, Wolverhampton anunció el regreso del delantero mexicano, quien volverá a vestir la camiseta de los Wolves tras disputar la Copa del Mundo de 2026.

La noticia fue presentada por el club inglés a través de un video difundido en redes sociales. Bajo el mensaje "Hay algo que los Wolves quieren que sepas...", las imágenes muestran a Jiménez nuevamente con los colores del equipo mientras aficionados entonan canciones tradicionales de la institución, en una producción que apeló a la nostalgia de una de las etapas más exitosas del atacante mexicano.

De acuerdo con reportes surgidos en Inglaterra, una delegación del Wolverhampton viajó a la Ciudad de México para reunirse con el delantero y completar los últimos detalles de la operación. Jiménez también habría realizado los exámenes médicos correspondientes antes del anuncio oficial.

Regresa a su antiguo hogar

A sus 35 años, el atacante regresa al club donde alcanzó el mejor rendimiento de su trayectoria en Europa. Entre 2018 y 2023 disputó 166 partidos con los Wolves, marcó 57 goles y repartió 23 asistencias. Sus cifras lo mantienen como el máximo goleador del Wolverhampton en la historia de la Premier League.

El regreso ocurre en un contexto muy distinto al de su primera etapa. Wolverhampton jugará la próxima temporada en el Championship después de descender tras finalizar en el último lugar de la clasificación. El objetivo de la directiva es construir un proyecto que permita recuperar de inmediato la categoría y consideran que la experiencia de Jiménez puede ser determinante.

El mexicano llegó por primera vez a Molineux en el verano de 2018 mediante un préstamo procedente del Benfica. Un año después, el club ejecutó la opción de compra por alrededor de 38 millones de euros. La inversión terminó convirtiéndose en una de las operaciones más exitosas de la institución durante la última década.

Durante su paso por Wolverhampton se consolidó como referente ofensivo del equipo, participó en campañas europeas y fue elegido en dos ocasiones como Jugador del Año del club. Su desempeño ayudó a que los Wolves vivieran algunos de sus mejores años recientes en la Premier League.

Antes de regresar a Molineux, Jiménez completó tres temporadas con Fulham. El conjunto londinense confirmó el lunes que el mexicano abandonaría la institución una vez finalizado su contrato.

La despedida llegó acompañada de un mensaje cargado de reconocimiento. En sus redes sociales, Fulham destacó el aporte del delantero con una publicación que resumió su paso por el club.

"115 partidos. 31 goles. Nuestra sensación mexicana. Gracias, Raúl".

Tan sólo en la temporada más reciente registró 10 anotaciones y 3 asistencias en 43 apariciones entre Premier League y competiciones de copa.