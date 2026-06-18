México vs Corea del Sur: Luis Romo, ¿El arma secreta de Javier Aguirre?

Esta noche en Guadalajara, la Selección Mexicana puede tener una noche redonda en su segundo partido de la Copa del Mundo 2026, ganar, asegurar el liderato y su clasificación.

En la Perla Tapatía, el Tricolor luce bastante fuerte para lograr una victoria ante los surcoreanos, que no son una selección fácil de vencer.

Luis Romo en un partido con México Mexsport

Sin embargo, Javier Aguirre tiene pensado en cambiar la alineación, con respecto a Sudáfrica, y echar mano de un jugador poco común: Luis Romo.

Luis Romo apunta a ser titular en el México vs Corea del Sur

El partido ante Corea del Sur es fundamental para la Selección Mexicana, por ello, México necesita de lo mejor desde el inicio para conseguir los tres puntos.

Ante ello, Luis Romo será la gran novedad en el once que mande el Vasco Aguirre esta noche en el Estadio Guadalajara.

A pesar de que, hasta este momento, el técnico nacional mantiene las dudas en la alineación, la experiencia y la seguridad que aporta Romo, lo pone por delante en las decisiones de Javier.

Aunque en el primer partido no tuvo participación, Luis podría ser un jugador clave. Una dupla con Erik Lira sería fundamental para que el esquema del Tricolor no se rompa ante Corea.

Durante la tercera etapa de Javier Aguirre como entrenador de México, Luis Romo ha jugado un total de 13 partidos, acumulando 789 minutos. Aunque la mayoría de los encuentros ha ingresado de cambio.

La posible alineación de México para enfrentar a Corea del Sur

Tala Rangel

Jorge Sánchez

Edson Álvarez ©

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Brian Gutiérrez/Gilberto Mora

Luis Romo

Piojo Alvarado

Julián Quiñones