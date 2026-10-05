¿Te acuerdas del partido en el que Nicolás Castillo le anotó a México y cuál fue el resultado?

Este martes 6 de octubre en Los Ángeles la Selección mexicana enfrentará a Chile, uno de los rivales más recordados tras el 7-0 sufrido en la Copa América Centenario 2016. Cabe recordar que tras aquella eliminación, en un juego amistoso en 2018 los sudamericanos derrotaron al Tricolor en Querétaro, con gol de un viejo conocido del futbol mexicano: Nicolás Castillo.

Aquel juego en 2018 fue dirigido por Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, como DT interino, y sustituyó a Juan Carlos Osorio, quien abandonó el cargo tras el mundial de Rusia. En La Corregidora Nicolas Castillo fue el único anotador de la noche, el gol cayó en los últimos minutos tras un error de Hugo Gonzalez.

Nicolas Castillo, un futbolista que vivió la luz y la noche en el futbol mexicano, con Pumas fue uno de los mejores jugadores de la Liga MX; con América anotó goles importantes, pero su paso estuvo marcado por la lesiones y por haber fallado un penal ante Monterrey en la final del Apertura 2019, en donde los Rayados se coronaron en el estadio Azteca.

Desde su llegada al futbol mexicano el ritmo de juego del chileno fue intermitente, debido a lesiones puntuales que lo hicieron perderse 10 juegos en dos torneos, pero sus números fueron destacados con 25 goles en 45 partidos. Tras su efectividad en Pumas partió al futbol europeo con el Benfica, donde pasó sin pena ni gloria; y regresó al América en el 2019.

Nicolás Castillo vivió una etapa con Pumas en Liga MX antes de irse al América. Mexsport

Una trombosis cambió su vida

Ya como jugador azulcrema, vivió la noche, y no fue en el terreno de juego. Tras una complicación en una cirugía por lesión del muslo derecho, el atacante sufrió una trombosis que lo hizo llegar a urgencias en varias ocasiones.

La trombosis lo tuvo al borde de la muerte, y se mantuvo lejos de las canchas cerca de 18 meses, la pérdida de la masa muscular que lo identificaba fue evidente; y tras dicho suceso nunca volvió a ser el mismo. Por lo que solo cenizas quedaron de la brillantez del sudamericano, quien a pesar de recuperarse y jugar con: Necaxa, Santiago City y City Soccer FC, equipo de cuarta división estadunidense, optó por colgar los botines a los 33 años de edad.

Nicolás Castillo en el Hospital tras la trombosis Foto de Twitter: @ClubAmerica

Chile: un trago amargo en la historia de la Selección mexicana

A pesar de que el equipo azteca cuenta con más victorias registradas en el historial entre ambos; Chile fue el verdugo de uno de los fracasos más recordados en la historia del Tricolor. El Levi´s Stadium marcó un antes y después en la memoria colectiva de una generación, ya que con un sólido 7-0 los Chilenos fulminaron y borraron del terreno de juego a México en la Copa América Centenario.

Javier 'Chicharito' Hernández durante el Chile 7-0 México. Mexsport

¿Cuándo y dónde ver el México-Chile?

El encuentro está programado para disputarse este martes 6 de octubre a las 20:30 horas; en Los Ángeles Memorial Coliseum. La transmisión se podrá seguir a través de Canal 5, Azteca 7 y Claro Sports.