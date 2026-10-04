Javier Hernández sobre el récord que Raúl Jiménez puede quitarle en el Tri: "No me importa"

Pocas voces tan autorizadas para hablar de Selección Mexicana como la de Javier Hernández, quien el pasado verano comenzó una nueva etapa como profesional en los micrófonos, pero aún si colgar los botines. Hoy, a la espera de poder debutar con el Atlético Dallas, ‘Chicharito’ habla de su etapa en el Tri y el famoso récord de máximo goleador que podría cambiar de dueño.

En una de las ediciones más recientes del podcast “Unfiltered Soccer with Landon Donovan & Tim Howard”, ‘Chicharito’ Hernández, fiel a su estilo frontal y directo, confesó que no le quita el sueño si es que Raúl Jiménez se convierte en el máximo goleador de la Selección Mexicana y lo desbanca de ese histórico récord.

Hernández Balcazar dice estar en paz con lo que fue su etapa en el Tri, señala que marcas son para romperse y si Jiménez lo supera, abrazará con felicidad ese segundo puesto.

“No me importa si Raúl Jiménez supera al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. No me importa. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Ya sabes, las cosas están para vivirlas en determinados momentos, no para conservarlas para siempre”

Javier Hernández destacó también al León como institución de tradición Leagues Cup

Javier Hernández y su retiro de la Selección Mexicana

‘Chicharito’ Hernández cree que aún no es momento para colgar los botines y es por esa razón que decidió mantenerse en activos en Estados Unidos. Lo que sí tiene claro que terminó fue su etapa en el Tri, sin embargo, revela que esa decisión no fue suya.

“Yo no me he retirado de la Selección Mexicana, quizá ellos ya me retiraron”

Por último, Javier Hernández menciona que no guarda rencores a nadie, ni compañeros ni rivales, durante todos estos años de carrera y es por esa razón que se siente con la libertad de poder analizar partidos ahora en esta nueva etapa en televisión que comenzó en la Copa del Mundo