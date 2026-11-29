La crisis del Manchester United provocó una nueva manifestación de descontento entre sus aficionados. La policía acudió este domingo 29 de noviembre al centro de entrenamiento de Carrington, donde un pequeño grupo de seguidores se congregó para expresar su inconformidad con la situación deportiva e institucional del club inglés.

De acuerdo con reportes de medios británicos, alrededor de diez aficionados, algunos con el rostro cubierto, se presentaron en las inmediaciones del complejo. La Policía del Gran Manchester (GMP) confirmó que sus elementos acudieron para apoyar al personal de seguridad ante la concentración.

La policía confirma que la protesta en Carrington fue pacífica

A través de un comunicado, las autoridades informaron que la manifestación terminó sin incidentes ni personas detenidas.

Acudimos para apoyar la seguridad tras recibir informes de una pequeña protesta frente al centro de entrenamiento del Manchester United. La concentración transcurrió pacíficamente y se dispersó sin incidentes ni detenciones”, señaló la GMP.

La corporación también informó que sus agentes mantendrían comunicación con el personal de seguridad durante las siguientes 24 horas para proteger las instalaciones y garantizar el derecho de los aficionados a manifestarse pacíficamente.

Paradójicamente, ni el entrenador Mauricio Pochettino ni los integrantes del primer equipo se encontraban en Carrington, debido a que recibieron el día libre después de la goleada 4-0 sufrida el sábado frente al Brentford en Old Trafford.

Manchester United, hundido en la zona de descenso de la Premier League

La manifestación refleja el creciente malestar de la afición por el momento que atraviesan los Red Devils. La derrota ante Brentford representó el segundo descalabro consecutivo por 4-0 en los primeros partidos ligueros de Pochettino.

El resultado dejó al Manchester United en la decimonovena posición de la Premier League, con apenas ocho puntos después de 12 jornadas y una sola victoria en el campeonato. Además, el equipo acumula diez encuentros ligueros sin ganar.

La inconformidad también se manifestó durante el partido en Old Trafford, donde los seguidores dirigieron cánticos y pancartas contra los propietarios del club, la familia Glazer y Sir Jim Ratcliffe, además de exigir la salida del director deportivo Jason Wilcox y del director ejecutivo Omar Berrada.

La crisis deportiva y las protestas contra la gestión institucional mantienen al Manchester United bajo una presión creciente, mientras Pochettino busca su primera victoria en la Premier League al frente del equipo.