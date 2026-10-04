VIDEO: Richard Ledezma hace seña obscena a la afición del América

El Clásico Nacional disputado este fin de semana en Estados Unidos fue todo menos amistoso. Jugadores de América tanto de Chivas lo vivieron al limite e inclusive hubo quien rebasó esa línea; tal fue el caso de Richard Ledezma quién fue captado haciendo una seña obscena a la afición de las Águilas.

Durante los festejos del segundo gol del Guadalajara, Ledezma se tomó el atrevimiento de “enseñar el dedo” hacía las gradas del Coliseum de Oakland en donde se encontraban un gran número de aficionados azulcremas.

Esta acción pasó desapercibida en la transmisión oficial del partido, pero el lateral mexicano no contemplaba con que fue grabado desde otro ángulo del estadio.

Tras esto, la propia afición de Chivas se encargó de hacer viral el video en redes sociales, pues pese al gesto, celebraron la acción del jugador.

Richard Ledezma hace seña obscena a la afición del América durante Clásico Nacional MEXSPORT

¿Puede haber sanción para Ledezma por la seña?

Pese a que es muy clara la seña obscena que Ledezma realizó a la afición del América, el jugador de Guadalajara no será sancionado. La razón es simple, pues al tratarse de un partido amistoso que no es bajo competición de Liga MX, el Comité Disciplinario no puede ejercer ninguna sanción.

Clásico Nacional con bronca incluida

Además de esto, el Clásico Nacional estuvo lleno de intensidad que por momentos se llegó a convertir en contados de bronca. En la primera mitad, duras entradas de ambos equipos provocaron empujones, manotazos y más dentro del terreno de juego.

Afortunadamente esto no pasó a mayores y para el segundo tiempo se calmaron los ánimos.