El México vs Brasil Femenil será de locura en el Estadio Ciudad de los Deportes

Amistoso sólo en el acuerdo, pero lo que espera hoy, en el Estadio Ciudad de los Deportes, a las mejores jugadoras de México y de Brasil será un auténtico parámetro táctico y de rendimiento colectivo como individual.

Pese a que las mexicanas, dirigidas por el español Pedro López, tengan de prioridad los duelos clasificatorios al Premundial, ante Brasil puede ser su mejor oportunidad de conocer su realidad. Saber dónde están paradas más allá de los números del ranking FIFA (lugar 29) y con ello mejorar en el objetivo de meterse a la Copa del Mundo 2027.

El camino es largo, pero la Selección Mexicana Femenil se ostenta con las mejores futbolistas de la Liga MX y las estrellas elegibles que militan en Estados Unidos, todas ellas encabezadas por la histórica goleadora Charlyn Corral.

La tres veces campeona de goleo individual en la Liga MX llega encendida contra las sudamericanas. En el juego anterior contra Santa Lucía Femenil, México se impuso por 0-7, en su visita al Daren Sammy Cricket Ground; Corral marcó doblete.

Además, Corral está acompañada por una temible ofensiva, uno de los mayores atractivos que ayudó a que los boletos de este sábado en el Ciudad de los Deportes se agotaran; Scarlett Camberos (América), Lizbeth Jacqueline Ovalle y Alice Soto.

La única baja que ha sobrellevado la Selección, poco después de anunciar su convocatoria, fue la de Itzel Velasco. La portera de las Águilas del América sufrió una lesión (ligamento cruzado). Su lugar fue tomado por Cecilia Santiago, competencia interna y al nivel de Blanca Félix, quien pinta de titular.

En el Día de Medios del denominado “El Gran Jogo”, el seleccionador Pedro López se dijo entusiasmado por probar el poderío que le dará la combinación de estrellas de Liga MX Femenil y de las que militan en la liga profesional de Estados Unidos.

Aquellas foráneas con llamado, son las defensas Aaliyah Farmer (Chicago Stars), Nicolette Hernández (Boston Legacy), Reyna Reyes (Portland Thorns), Rebeca Bernal (Washington Spirit) y la delantera Jacqueline “la Maga” Ovalle (Orlando Pride).

“Es un partido que les ilusiona, partido alegre que se disfrutará por ser Brasil, trataremos de salir con un gran resultado, la evolución de la liga femenil que tenga esa visibilidad con buen resultado. Son partidos totalmente diferentes, por las rivales y contexto en que se dieron, la semana pasada nos fue complicado entrenar, situaciones que tuvieran transferencia en los otros partidos, nos costó, pero ya llevamos trabajo detrás que nos da una base para decidir bien y plantear rivales tan diferentes como nos vamos encontrando en el camino.

“Brasil es un gran rival, hay que valorar que en esta fase que hemos jugado contra San Vicente y Santa Lucía, además por el trabajo de la Federación. Jugar amistosos ayuda en lo competitivo”, destacó el timonel español.

Brasil sin Marta, pero con múltiples estrellas "europeas"

A pesar de que la estrella mundial Marta es una de las notables ausencias de Brasil en su gira por México, el elenco que maneja el estratega Arthur Elias es de miedo. Su más reciente logro y seña de poderío es el título de Copa América Femenil 2025.

Las brasileñas marchan en el sexto sitio del ranking FIFA y llegan al duelo contra México con un par de resultados en amistosos que distan de su realidad.

El 27 de febrero, Brasil se impuso 5-2 de visita a Costa Rica, mientras que el 4 de marzo, en territorio mexicano, cayó sorpresivamente con Venezuela, por 1-2. Un pequeño tropiezo que buscarán reparar en el camino de preparación hacia la Copa del Mundo que albergarán el siguiente año.

De las “europeas” de Brasil, en la porería cuenta con Thaís (Benfica); en la defensa se dará el lujo con Tarciane (Lyon), Lauren (Atlético de Madrid), Yasmim (Real Madrid) y Bela (PSG); el ataque lo fortalecen Kerolin (Manchester City) y Luany (Atlético de Madrid), mientras que Adriana acudió al llamado desde Medio Oriente (Al-Qadsiah).

El viernes por la tarde, Brasil tuvo la oportunidad de reconocer la cancha del Estadio Ciudad de los deportes. Al ritmo de una canción de su país hicieron ejercicios de calentamiento, a la vez que la armonía se hacía notar. Risas, dominadas con el balón dejaban ver su entusiasmo por medirse ante las mejores futbolistas que México tiene en la actualidad.

Incluso tres jugadoras de la Liga MX conforman el equipo de Arthur Elias. Dos de Tigres, la defensa Mariza y la mediocampista Jheniffer; en la delantera luce la fichaje bomba de las Águilas del América, Geyse.

La ausencia de Marta con la Selección de Brasil se debe a que le otorgaron a la jugadora tiempo para culminar la temporada con su equipo, el Orlando Pride. Además, está en la antesala de un momento personal importante en sui vida, su casamiento.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Brasil Femenil?

El duelo amistoso entre las selecciones de México y Brasil se celebrará este sábado 7 de marzo del 2026, en el Estadio Ciudad de los Deportes (Ciudad de México). El compromiso está pactado a las 17:00 horas (Centro de México).

Con los boletos prácticamente vendidos, el duelo podrá verse en vivo por la señal de ESPN y TVC Deportes.