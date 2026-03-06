LeBron James revela cómo visualiza su retiro de la NBA

La estrella de los Lakers de Los Angeles, LeBron James, ha comenzado a reflexionar seriamente sobre cómo desea que sea su despedida de las duelas profesionales ahora que transita hacia la recta final de la temporada de la NBA con 41 años de edad.

En una entrevista con el California Post, el máximo anotador de todos los tiempos compartió una perspectiva profundamente personal y emocional sobre el cierre de su carrera, acto que concibe como una celebración.

LeBron utilizó una analogía potente para describir sus sentimientos actuales sobre dejar el basqutbol profesional, alejándose de la melancolía y enfocándose en el legado: "Lo veo de forma similar a cuando pierdes a un ser querido y tienes un funeral", confesó James a la periodista. "La gente suele estar triste, pero también es una celebración de la vida"

Para LeBron, el día que cuelgue los tenis no será un momento de luto deportivo, sino un homenaje a su trayectoria de más de dos décadas en la élite:

"Creo que para mí, cuando termine con este deporte, será una celebración de vida y no de pérdida. Será una celebración de todo lo que he podido lograr en este juego, de todo lo que he puesto en él. Los momentos, todo el amor", dijo el astro de los Lakers.

James promedia 21.4 puntos, 5.6 rebotes y 7.0 asistencias por juego en 44 encuentros esta temporada con los Lakers. Aún no ha confirmado si planea regresar para otra campaña tras el vencimiento de su contrato este verano.

Legado y estafeta

La temporada de los Lakers está marcada precisamente por la hazaña de LeBron James, que, desafiando la edad, superó los 43 mil puntos en su carrera en la temporada regular. A sus 41 años, King James sigue siendo el motor ofensivo del equipo angelino.

LeBron James y Luka Doncic, estrellas de los Lakers. Reuters

Por su parte, Luka Doncic se consolida como uno de los líderes de la NBA con 32 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias por presentación, cifras que lo mantienen en la conversación por el MVP. Aunque ha batallado con lesiones, su capacidad para anotar y generar juego lo ha convertido en un fenómeno de los Lakers y en el hombre que tomará la estafeta de LeBron James.