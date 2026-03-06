'Checo' Pérez califica en lugar 18 en su regreso a la Fórmula 1, por delante de Bottas

Sergio 'Checo' Pérez regresará a la Fórmula 1 desde el lugar 18 de salida para el Gran Premio de Australia, ronda inaugural del Campeonato Mundial 2026.

El piloto mexicano cronometró una vuelta de 1m23.567s en su primera salida a pista durante el segmento inicial de este sábado, pero fue más de tres segundos más lento que los aspirantes a la pole position, signo del estado actual de Cadillac en su debut en la máxima categoría.

Si bien logró mejorar a 1m22.605s, Sergio Pérez concluyó a más de tres segundos de George Russell, quien fue el más veloz de la Q1. Además, se ubicó 1.3s por debajo del corte, siendo Oliver Bearman el último en avanzar a la segunda fase de la sesión.

Al ser la primera calificación de Cadillac en la Fórmula 1, un proyecto que se anunció exactamente hace un año, Pérez motivó a su agrupación para seguir trabajando en el programa.

Bien hecho, chicos. Ha sido un comienzo muy complicado, con muchos problemas, pero lo estamos logrando. Ahora, necesitamos encontrar el ritmo", expresó por la radio.

Además, 'Checo' Pérez superó a su coequipero Valtteri Bottas por 639 milésimas. El mismo finlandés también agradeció a sus mecánicos por el esfuerzo del fin de semana, en el que ambos pilotos han encontrado fallas mecánicas.

Los pilotos de Cadillac se beneficiaron del accidente de Max Verstappen, así como de los problemas mecánicos en los autos de Carlos Sainz y Lance Stroll, para evitar salir en las últimas posiciones en la presentación del proyecto estadunidense en el Gran Circo.

El Gran Premio de Australia comenzará este sábado 7 de marzo a las 22:00 hrs (Tiempo del Centro de México).