El olvido que duele más que los años

Hay visitas que se convierten en sacudidas del alma. La que hice esta semana es una de ellas.

Fui a ver a Lucila Mariscal, actriz, comediante, figura entrañable del espectáculo mexicano, una mujer de 83 años que hizo reír a generaciones enteras... y que hoy enfrenta la parte más cruel de la fama: el silencio.

La encontré en la Casa del Actor, ese refugio digno que sostiene el sindicato de la Asociación Nacional de Actores, aquí en la Ciudad de México.

Un lugar que existe para que quienes entregaron su vida a los escenarios no terminen desamparados. Y menos mal que existe. Porque si fuera por su familia... La historia duele.

Lucila perdió a un hijo que fue secuestrado. Una tragedia que ninguna madre debería vivir. El otro vive en Monterrey y hace dos años que no la visita. Dos años.

Sus nietos —a quienes ella ayudó a educar, formar y sostener— argumentan que “tienen mucho trabajo”. Resultado: más de tres meses sin comunicación. Más de 90 días sin una llamada. Sin un abrazo. Sin un “¿cómo estás, abuela?”. Eso no es distancia. Eso es abandono.

Afortunadamente, en la Casa del Actor está bien atendida. Cuenta con seguimiento médico y apoyo psicológico por parte de especialistas del sindicato. Está cuidada, acompañada, protegida. Pero ningún protocolo médico reemplaza el afecto de la sangre.

Ninguna institución sustituye a la familia. Lo más desgarrador no es la edad. No es la enfermedad. No es la soledad física. Es saberse olvidada por aquellos por quienes diste todo.

Lucila trabajó durante décadas. Llenó teatros, foros, estudios de televisión. Generó ingresos, oportunidades y estabilidad para su familia. Pagó educación. Abrió caminos. Sembró futuro. Y hoy, ese futuro no tiene tiempo para verla.

Qué ironía más brutal: los aplausos fueron multitudinarios; las visitas, inexistentes.

Nos llenamos la boca hablando de valores familiares, de respeto a los mayores, de gratitud. Pero a la hora de cumplir, muchos desaparecen detrás de la agenda, el tráfico y las excusas. El olvido familiar es una forma silenciosa de violencia.

IMÁGENES QUE CIMBRAN

En otro tema que también estremece, llegaron a la redacción de De primera mano materiales verdaderamente perturbadores relacionados con la supuesta violencia intrafamiliar que involucra a Rafael, vocalista de Banda Los Recoditos, y a su pareja.

Las imágenes son duras. Crudas. Incómodas.

En una de ellas se observa a la mujer en un estado emocional alarmante, con conductas autolesivas en un movimiento que pareciera mostrarla hiriéndose a sí misma con un objeto punzocortante. Es imposible ver ese material sin sentir un nudo en el estómago.

Más allá de bandos y versiones, lo que se evidencia es una situación de profunda inestabilidad emocional que requiere atención profesional inmediata. No es un tema de espectáculo: es un asunto de salud mental y posible violencia doméstica.

Y aquí hay algo fundamental: cuando una relación llega a ese nivel de deterioro, ya todos perdieron.

La violencia no siempre es un golpe visible. A veces es manipulación. A veces es miedo. A veces es dependencia emocional. Y a veces, también, autodestrucción.

Será la autoridad quien determine responsabilidades, pero como sociedad no podemos normalizar escenas así. No podemos consumir tragedias humanas como si fueran simple entretenimiento.

Detrás de cada imagen hay dolor real.

OV7: LA GUERRA QUE NO TERMINA

Y mientras tanto, en el terreno musical, continúa una batalla que ya dejó de ser nostalgia noventera para convertirse en conflicto legal.

Mariana Ochoa, Óscar Schwebel y Lidia Ávila mantienen su postura firme contra Ari Borovoy. Lo acusan de utilizar de manera indiscriminada el nombre de OV7 sin contar con autorización de todos los integrantes.

No es un pleito menor. Es identidad. Es marca. Es historia compartida.

Ari, por su parte, minimiza el conflicto. Le baja el volumen mediático. Pero el problema no se resuelve ignorándolo.

Cuando se trata de derechos de nombre y explotación de marca, la ley no entiende de egos ni nostalgias. Entiende de contratos.

OV7 no es un recuerdo cualquiera: es un activo comercial que sigue generando dinero, presentaciones y negocio. Y donde hay negocio, hay reglas claras. El público merece transparencia. Y los integrantes, respeto mutuo.

Las reuniones pendientes no pueden aplazarse eternamente. Porque cada declaración pública tensa más la cuerda.

Y cuando la cuerda revienta… todos pierden.

Y hablando de encuentros, hoy tenemos varias citas imperdibles en Imagen Televisión.

A las 11 de la mañana, De primera mano: el fin, el resumen más completo y sólido de noticias de espectáculos en la televisión mexicana. Información puntual, análisis directo y lo que realmente importa en la farándula.

De tres a cuatro de la tarde, la repetición de mi programa en Imagen Televisión, donde tendremos una conversación entrañable con Dulce María. Una charla íntima, honesta, cercana.

Y a las ocho de la noche, estreno absoluto de El minuto que cambió mi destino: Sin censura.

El invitado especial es Mauricio Mancera.

Su historia es extraordinaria. De la fama y el reflector... al retiro voluntario para hacer labor misionera en África. Un giro de vida que pocos se atreven a dar. Un testimonio de conciencia, espiritualidad y valentía.

Es un programa, simple y sencillamente, imperdible. Los espero con muchísimo gusto.

Porque más allá del espectáculo, lo que contamos son historias humanas. De gloria. De caída. De lucha. De abandono. De redención.

Historias que nos reflejan. Nos vemos en la pantalla.