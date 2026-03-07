Día de la Mujer: una esperanza que llega desde Irán

Por Dahlia Neumann*

Incluso en estos días, el coraje de las mujeres sigue manifestándose de formas inesperadas

Cada año, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para celebrar los avances alcanzados en materia de género y reflexionar sobre el camino que aún queda por recorrer hacia la igualdad. Este año, sin embargo, mirar hacia Irán nos recuerda algo más profundo: incluso en los lugares donde las mujeres han vivido bajo mayores restricciones, también pueden surgir las semillas del cambio.

Los acontecimientos de las últimas semanas han sacudido las estructuras del régimen en Teherán y han abierto, al menos en el debate público, una pregunta que durante décadas parecía impensable: ¿podría emerger una nueva realidad política en Irán?

Para las mujeres iraníes, una transformación de este tipo tendría un significado profundo. Durante más de cuatro décadas han vivido bajo un sistema legal que limita su libertad en múltiples ámbitos de la vida que va desde la forma de vestir hasta su participación en el espacio público. Sin embargo, en los últimos años han demostrado activamente que no están dispuestas a aceptar ese destino en silencio.

El movimiento Mujer, Vida, Libertad marcó un punto de inflexión histórico. Estudiantes, activistas y mujeres jóvenes se colocaron al frente de las protestas y transformaron una demanda de derechos en un movimiento que captó la atención del mundo.

Incluso en estos días, el coraje de las mujeres iraníes sigue manifestándose de formas inesperadas. Durante la Copa Asiática femenina de futbol, las jugadoras de la selección nacional de Irán permanecieron en silencio durante el himno nacional antes de un partido internacional, un gesto simbólico que muchos interpretaron como una forma de protesta contra el régimen.

Ese tipo de gestos puede parecer pequeño pero, en el contexto iraní, requiere una valentía extraordinaria.

Por eso, el significado de este momento va más allá de Irán. Cuando las mujeres se sitúan en la primera línea de la lucha por la libertad, no sólo están defendiendo sus propios derechos, están impulsando cambios que pueden transformar a toda la sociedad.

La historia demuestra que las sociedades donde las mujeres viven con libertad y dignidad suelen ser también sociedades más abiertas, más estables y más prósperas. En este Día Internacional de la Mujer, la valentía de las mujeres iraníes envía un mensaje poderoso al mundo: incluso en los contextos más difíciles, la esperanza puede surgir.

Si algún día nace una nueva realidad en Irán, es muy posible que las mujeres estén entre quienes la hicieron posible. Porque cuando las mujeres levantan la voz por la libertad, no sólo cambian su propio destino; también pueden cambiar el futuro de una nación y ofrecer inspiración a mujeres y sociedades en todo el mundo.

*Agregada de Diplomacia Pública en la Embajada de Israel en México