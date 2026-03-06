Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, defendió a Lionel Messi por aparecer con Donald Trump

Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, se pronunció sobre la foto de Lionel Messi junto a Donald Trump. La madre de los hijos del Pelusa salió con una fuerte defensa al astro argentino del Inter Miami ante la polémica en redes sociales y la comparación que se hizo con Diego Armando Maradona, siempre crítico con Estados Unidos y sus políticas hostiles hacia el resto del mundo.

La controversia estalló en redes sociales tras la difusión de fotos de Lionel Messi junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita del Inter Miami a la Casa Blanca. Ante las críticas y la polémica generada, Claudia Villafañe salió en defensa del capitán de la Selección Argentina.

La exesposa de Diego Maradona relativizó los cuestionamientos, comparando la situación con las críticas que en su momento recibió Maradona por sus vínculos políticos, como con Hugo Chávez. Villafañe sostuvo que la gente "nunca se va a poner de acuerdo" y que Messi se mueve por instinto y convicciones, sin preocuparse por la opinión de terceros. "La gente opina y cree que tiene la razón", afirmó, tajantemente, en una entrevista.

Donald Trump y Messi, líderes. Reuters

Le llovieron críticas en Aregntina

No sólo fue el encuentro. No sólo fueron las fotos, los videso, las sonrisas o el intercambio de halagos. Trump y Messi se dieron la mano. Y todos eso estalló en las redes sociales. Surgió la inevitable comparación con Diego Armando Maradona. Miles de argentinos recordaban declaraciones o videos en los que el Pelusa mostraba su costado antiimperialista, su voluntad permanentemente del lado de los desfavorecidos. Maradona siempre prefirió estar del lado de los indignados que de los indignos.

Pero en las redes sociales no solamente destacaban la postura de Maradona, sino también que Lionel Messi no quiso salir al balcón de la Casa Rosada en diciembre de 2022 con la Copa del Mundo para evitar dar gestos políticos. En Estados Unidos hizo lo contrario, con un personaje tan polémico como Donald Trump, acusado de estar involucrado en el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Y ahí sobran las fotos de Trump con menores de edad.