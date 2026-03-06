VIDEO: Max Verstappen choca en la Q1 y saldrá al final de la parrilla en Australia

Max Verstappen protagonizó la primera gran sorpresa en la calificación del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, al chocar durante el primer segmento de la sesión.

El holandés, quien ya había tenido varios despistes durante los entrenamientos del fin de semana, no había registrado tiempos para el momento de su incidente, el cual ocurrió cuando restaban 7m29s en la Q1 de este sábado.

Mientras estaba comenzando su vuelta lanzada, el Red Bull RB22 bloqueó sus ruedas traseras, lo cual derivó en un trompo y en un contacto con la barrera de contención de la Curva 1 del circuito de Albert Park.

Fantástico", expresó por la radiocomunicación.

El momento del accidente de Max Verstappen en la calificación del GP de Australia 2026

Verstappen salió por sus propios medios de su monoplaza, aunque con una molestia en una mano. Al no haber registrado tiempos, saldrá desde los últimos lugares en la primera carrera de la asociación Red Bull-Ford.

Su accidente fue el segundo con consecuencias mayores del Gran Premio hasta este punto del fin de semana. Durante el tercer entrenamiento, Kimi Antonelli golpeó la barrera de contención y dañó severamente su Mercedes, aunque el accidente de Verstappen le dio tiempo a los mecánicos del italiano para acabar las reparaciones de su monoplaza, salir a pista y avanzar a la Q2.

Junto con Verstappen, el español Fernando Alonso, el mexicano Sergio Pérez, el finlandés Valtteri Bottas, el español Carlos Sainz y el canadiense Lance Stroll (estos dos últimos también sin registrar tiempos) se quedaron fuera en la Q1 de la sesión.