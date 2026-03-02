México Femenil hace historia, anoto su gol 400 en torneos internacionales ¿qué jugadora lo hizo?

La Selección Mexicana Femenil mayor de futbol sueña con el Mundial en Brasil del próximo año y en su cartera de objetivos mete también el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Luego de una plastante victoria como visitante en el Sammy Crickte Ground de Santa Lucia por 7-0, los objetivos van con el viento a favor.

Dentro del Pre Mundial Concacaf W, México apareció en Santa Lucia con propiedad y mucha solvencia para conseguir una goleada a favor que la pone como la principal candidata a obtener el boleto al Mundial.

CHARLYN CORRAL, SIEMPRE PRESENTE

La veterana jugadora mexicana, con pasado en el futbol español y ahora con el Pachuca fue la encargada de marcar dos goles, uno de ellos, el cuarto en la goleada, significó también el gol 400 en la historia de la Selección Femenil tratándose de torneos internacionales.

México encadenó una segunda victoria en el Pre Mundial de Concacaf que reune a 30 selecciones y entrega 4 boletos para la Copa del Mundo de la especialidad en Brasil.

Charlyn Corral marcó dos goles. @miseleccionmx

Otras anotadoras mexicanas fueron Rebeca Bernal, Nicolette Hernández, ex del América y Alexya Delgado, además de que hubo un autogol de las chicas de Santa Lucia.

Loa anécdótico es que el Tri Femenil se fue al medio tiempo con la vetaja de sólo dos goles, tras los tantos de Bernal y Corral, pero en el segundo tiempo se soltaron la melena y vapulearon a sus rivales sin temor.

Elaisa Marquis puso el 3-0, Charlyn el 4-0 más los goles de Delgado, Hernández y Diana Ordoñez para cerrar la cuenta y dibujar una amplia sonrisa en el técnico Pedro López.

Aunque entraron siete goles, las mexicanas erraron ante el arco rival al menos una tercias más que hubiera dejado algo más escandaloso en los archivos, sin embargo, ya pasó a la historia el encuentro por haberse anotado el gol 400.