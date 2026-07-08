El emotivo video con el que la Selección Mexicana agradeció a su afición tras quedar fuera del Mundial 2026

La Selección Nacional Mexicana vivió este miércoles una jornada cargada de simbolismo. Mientras Rafael Márquez era presentado oficialmente como nuevo director técnico del combinado nacional y comenzaba una nueva etapa rumbo al próximo proceso mundialista, las redes sociales del Tri publicaron un video que funcionó como el cierre emocional del ciclo encabezado por Javier Aguirre.

Tres días después de la eliminación frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol difundió un mensaje de agradecimiento dirigido a la afición, poniendo punto final a un torneo que, pese al resultado deportivo, logró reconciliar a la selección con buena parte de sus seguidores.

Un emotivo video

El video inicia con Guillermo Ochoa mirando a la cámara para decir: "Gracias por acompañarnos". A partir de ahí, diferentes integrantes del plantel toman la palabra mientras aparecen imágenes de las celebraciones, los estadios repletos de aficionados y los momentos más representativos de la participación mexicana.

Erik Lira continúa con la frase "Gracias por no dejar de creer", mientras Julián Quiñones añade: "Gracias por ser nuestra fuerza". Más adelante aparecen Raúl Jiménez con un "Gracias por estar con nosotros" y Gilberto Mora con un "Gracias por su entrega".

El video también recupera algunas de las escenas que marcaron el ambiente alrededor del equipo durante el Mundial. Entre ellas aparece el momento en que los futbolistas levantan en hombros a Javier Aguirre después de una de las victorias del torneo, además de la presencia del famoso pato Merlín, que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más populares entre la afición mexicana durante las semanas de competencia.

La publicación llega en un momento de transición para el futbol mexicano. Apenas unas horas antes, Rafael Márquez ofreció su primera conferencia de prensa como seleccionador nacional, agradeciendo la confianza de la Federación y comprometiéndose a potenciar el desarrollo del futbolista mexicano para dar continuidad al proyecto deportivo.

Así, el mismo día en que comenzó oficialmente una nueva era con Márquez al frente, también quedó cerrada la anterior. El mensaje de despedida no estuvo dirigido únicamente a los aficionados, sino que representó el último capítulo de un grupo que volvió a generar identificación con la gente gracias a su entrega en la cancha.

México terminó su participación mundialista el pasado 5 de julio tras caer 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Las imágenes del video, acompañadas por los mensajes de los futbolistas, funcionan como una despedida colectiva de aquella selección. A partir de ahora, el protagonismo pasa a Rafael Márquez, quien tendrá la misión de construir el siguiente capítulo del futbol mexicano, mientras el recuerdo del Mundial 2026 queda oficialmente archivado con un simple, pero significativo, "gracias".